Page Content

​Die Lead-Sängerin der Harlem Gospel Singers steht mit ihren 75 Jahren noch immer auf der Bühne. Kürzlich hat sie bekannt gegeben, dass sie die Bretter, die die Welt bedeuten, bald verlassen möchte - daher befindet sie sich gerade auf Abschiedstournee. Mit The Halem Gospel Singers, aber auch solo und mit anderen Weggefährten, blickt Queen Esther Marrow auf eine bewegte Karriere zurück.

Im Alter von 22 Jahren entdeckte Duke Ellington ihr Talent und nahm sie 1965 mit auf die "Sacred Concert" Welttournee. Im Laufe der kommenden Jahre stand sie mit etlichen Musikgrößen auf der Bühne, darunter Harry Belafonte, Lena Horne, Ella Fitzgerald, B.B. King, Ray Charles, Theloneus Monk, Chick Corea und Bob Dylan. Zudem sang sie vor diversen US-Präsidenten und das britische Königshaus. Mit den Harlem Gospel Singers durfte sie drei Mal für Papst Johannes Paul II. singen. Daneben spielte und sang sie am Broadway, war auf Tourneen durch die Vereinigten Staaten und wirkte in diversen Filmen und einigen Serien mit. In den 60er Jahren war sie eng verbunden mit der Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassendiskriminierung und Dr. Martin Luther King. Im Zuge dessen performte sie gemeinsam mit Mahalia Jackson den Song "We Shall Overcome". 1990 durfte sie über selbige mit Truly Blessed ein biographisches Musical verfassen und die Hauptrolle spielen.

1992 schließlich gründete Queen Esther Marrow gemeinsam mit Roseanne Kirk und dem verstorbenen Michael Brenner The Harlem Gospel Singers, die zum musikalischen Vorreiter für das wurden, was dieses Genre heute als zeitgemäßer Stil definiert. Nach fast 25 Jahren steht die Sängerin noch immer mit ihren Begleitern auf der Bühne und bringt diese Form der Musik, die so spezifisch für die amerikanische Kultur ist, unter anderem nach Europa.

Bei den Shows im Grand Théâtre gibt es eine Vielfalt an traditionellen wie kontemporären Gospelsongs und überlieferten Spirituals zu hören, die unterschiedlichen Strömungen der schwarzen Musikkultur werden in einer besonderen Art und Weise hervorgehoben und vereinen so Genre wie Blues, Jazz, Folk, Soul, Funk, Hip-Hop und R 'n' B miteinander.

Zu Silvester gibt es außerdem die Möglichkeit, im Foyer des Theaters ein ein 4-Gänge Menü zu genießen, hierbei gibt es auch eine vegetarische Alternative und ein Kinder-Menü. Die luxemburgische Brasserie Schuman ist für die Speisen verantwortlich. Das Menü kann man sich online auf der Seite des Theaters vorab bereits ansehen.

Die Show selbst kann man sich bereits ab 25 Euro ansehen, das Menü kostet zusätzlich 80 Euro pro Person.

Foto: Thomas Brill