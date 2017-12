Zum Lachen in den Keller

Page Content

​​​​Vor langer Zeit war Sebastian 23 schonmal in Trier. Damals nahm er am noch zarten Pflänzchen des hiesigen Poetry Slams statt, der gerade seine erst​en Triebe weiter ausstreckte. Er hat die Stadtmeisterschaft gewonnen und war entsprechend 2004 der erste Teilnehmer bei der Poetry-Slam-Meisterschaft für Trier. Gewonnen hat er damals nicht, dafür schaffte er es ab 2007 mehrmals unter die Top-3. Seitdem hat er aber nicht nur in der Poetry Slam-Szene von sich Reden gemacht, sondern ging auch unter die Autoren gegangen. Sechs Bücher gibt es inzwischen von ihm. Sein jüngstes Werk Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später erschien 2016, passend dazu begab sich der Bochumer auf (Lese-)Tour mit dem gleichen Titel.

Mit eben diesem Programm kam Sebastian 23 am gestrigen Donnerstag auch nach Trier. Doch statt ausverkauftem Haus erwartete ihn ein zahlenmäßig eher im unteren Drittel verortetes Publikum. Ein eher ungewöhnlicher Anblick, sind doch andere Veranstaltungen ähnlichen Formats (von der Redaktion ebenfalls sehr geschätzte Herren wie Patrick Salmen sorgen immer wieder für volles Haus) jedes Mal sehr gut besucht. Nichtsdestotrotz überzeugte Sebastian 23 in über zweieinhalb Stunden mit einer Mischung aus Slam-Texten, Lyrik, kurzen Songs und viel Kommunikation mit dem Publikum und entsprechender Improvisation. "Hoffnungen, Sehnsüchte oder Fragen über das Leben werden hier beantwortet," versprach Sebastian 23 und forderte damit direkt auf, gerne auch mal dazwischenzurufen und sich aktiv am Programm zu beteiligen. Neben Vokalgedichten und kleinen Fun-Facts über Bochum ("Alle Bochumer sind bei Bochum Total vertraglich verpflichtet gut gelaunt zu sein und durch die Straßen zu saufen") präsentierte der Künstler Texte wie Euer Durchlaucht oder Zeit für Lyrik. Zwischendurch griff er zur Gitarre und brachte einen Song über das Leben, inspiriert durch sein fünfjähriges Philosophiestudium, der dann auch ganze fünf Sekunden dauert, um später wunderbare Liedtexte der 90er zu betrachten wie Mr. President's Coco Jambo oder I'm Blue von Eiffel 65, ohne dabei aktuelle deutschsprachige SängerInnen wie Helene Fischer oder Tim Bendzko zu vernachlässigen.



Nach 15 Minuten Pause zum Auffüllen der Biervorräte ging das Programm mit dem sympathisch-verschmitzten 38-Jährigen weiter. Während der "Formulierhase hin und wieder am Künstler vorbeihoppelte", was nicht nur zum Amüsement im Publikum, sondern auch auf der Bühne sorgte, freute sich Sebastian 23 auch über Wünsche aus dem Publikum. Frank und Freiheit zeigte die reflektiert-nachdenkliche Seite des Wortakrobaten und auch die Wahl bekam mit dem Text Digitalisierung First, Bedenken Second - man erinnere sich an diesen geistigen Erguss der FDP - ebenfalls ihr Fett weg. Mit Trojanisches Wort und Wellenreiten ohne Seepferdchen oder dem Song Küss mich! wurden die Lachmuskeln weiter beansprucht. Nachdem einige junge Damen bereits kurz vor dem Ende mit den Worten "Wir müssen den Zug bekommen, aber du warst sehr toll!" gehen mussten, verließ auch der Künstler unter lautem Applaus die Bühne. Sebastian 23 ist sehr zuvorkommend und spielte eine Zugabe, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Ärger die Monotonie, ein Klassiker, forderte nochmals aktives Mitmachen des Publikums. Als wäre dies nicht genug, folgte noch eine zweite Draufgabe des gut gelaunten Poeten: Hals Maul und Kein Problem beendeten den hochamüsanten Abend mit Sebastian 23.



In gut einer Woche, am 11. Dezember 2018, tritt übrigens Jan Philipp Zymny auf. Gleicher Ort, 20 Uhr. Karten gibt es noch und wird sicherlich großartig. Vielleicht finden ja ein paar mehr Menschen den Weg durch das winterliche Trier bis in den Mergener Hof und scheitern nicht unterwegs am Glühweinstand. ​​