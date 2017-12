Hochkarätige Comedy

Page Content

Im neuen Jahr bietet S-Promotion den Trierern mindestens einmal in Monat bekannte nationale Künstler. So fängt 2018 direkt mit Musik an: Schiller kommt am 19. Januar in die Europahalle im Rahmen seiner Klangwelten-Live 2017/2018 - Elektronik Pur - Tour. Das Musik-Projekt von Christopher von Deylen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten Elektro-Act Deutschlands gemausert - alle Veröffentlichungen der letzten 17 Jahre landeten in der Top-Ten der Charts - viele sogar auf der Pole Position. In einem Interview mit dem Depeche Mode-Magazin wurde verraten, was die Fans auf der Tour, die etliche Termine in Deutschland und Österreich umfasst, erwarten können: "In die Klangwelten kann man richtig eintauchen. Es ist eine sehr sphärische und hypnotische Musik. Es ist was die Dynamik angeht ein bisschen wie ein Klassik-Konzert, nur elektronisch gespielt. Wir spielen den Soundtrack zum eigenen Film im Kopf. Man kann mit uns für zwei Stunden mal den Alltag vergessen."

Anfang Februar kommen dann wieder die Ehrlich Brothers in die Arena Trier. Das Zauber-Duo ist ein gern gesehener Gast und liefert am 02. Februar direkt zwei Vorstellungen ab - eine um 14 und eine um 19 Uhr. Schon 2017 waren sie in der Moselstadt und beim Volksfreund kann man nachlesen wie die Show damals war. Darin wird auch festgestellt warum die beiden Brüder Andreas und Christian beim Publikum so gut ankommen: "Das Alleinstellungsmerkmal der Brüder: Sie drehen buchstäblich das große Rad, treten dabei aber auf wie Jungs von nebenan, mit viel Humor und Selbstironie. Bei jeder Gelegenheit binden sie Zuschauer ein und machen sie so zu heimlichen Stars." Auch bei ihrem kommenden Gastspiel in Trier schaffen sie es sicherlich mit ihrer Show Faszination ihr Publikum zu begeistern und im wahrsten Sinne des Wortes zu verzaubern.

Weiter geht es im März mit Kabarett: Dieter Nuhr kommt am 11. März ebenfalls in die Arena. Der Komiker, Kabarettist, Autor und Moderator ist mit seinem Nuhr hier, nur heute unterwegs. Nicht nur sein Nachname ist eine Steilvorlage für immer neue Wortspielchen, die sich als Titel für seine Shows eignen. In seiner langen Karriere blickt der Kabarettist auch auf etliche Auszeichnungen für seine Arbeit zurück. Mit diversen Formaten ist er in der ARD fest etabliert, jahrelang moderierte er den Deutschen Comedypreis und sitzt auch in dessen Jury. Der Pressetext fasst zusammen: "Nuhr beherrscht die Kunst, ein Publikum gleichzeitig zum Lachen und zum Denken zu bringen. Das Publikum fühlt sich am Ende nicht nur extrem gut unterhalten, sondern im besten Fall auch ein bisschen schlauer. Zwei Stunden Lachen geben der Lebenslust einen enormen Schub." Das alles kann man im März entsprechend auch in Trier erleben.

Für alle Mario Barth-Fans eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Veranstaltung am 13. April 2018 ist bereits ausverkauft, aber für die Show am 24. Januar 2019 sind noch Karten erhältlich. Viele Worte müssen über den Comedian nicht verloren werden. Die Show, mit der er auftritt, feiert im Frühjahr 2018 erst ihre Premiere: "Männer sind faul, sagen die Frauen".

Ebenfalls im April begrüßt Trier einen weiteren altbekannten Comedian: Bülent Ceylan kommt am 27. April 2018 in die Arena. Mit im Gepäck hat er sein Programm "Lassmalache". Dabei handelt es sich um seine mittlerweile zehnte Bühnenshow, die Anfang 2018 ihre Uraufführung feiert. Zuletzt war der Komiker mit seinem Programm Kronk 2016 in der Moselstadt und der Volksfreund berichtete damals darüber. Bei der Show war die Halle nicht komplett gefüllt, weswegen Ceylan meinte: "Wir haben die Halle getürkt, aber nächstes Mal bringt jeder von euch noch einen mit!". Im April haben die Trierer*innen dann die Gelegenheit der Aufforderung nachzukommen.



Den Abschluss im ersten Halbjahr bietet Paul Panzer. Am 05. Mai wird er zum "Glücksritter...vom Pech verfolgt" und regt sich im altbekannten geblümten Hemd und dem markanten Sprachfehler über vieles auf und erzählt aus dem Nähkästchen von seinem (fiktiven) Familienleben mit Ehefrau Hilde, Tochter Susaska und Sohn Bolle. Am Ende weiß man, was für Paul Panzer persönlich Glück bedeutet, kennt aber auch alle möglichen Stolpersteine, die sich ihm da in den Weg legen.

2018 bietet also einige interessante Veranstaltungen, die insbesondere auf die Lachmuskeln gehen und die man sich bei Gelegenheit nicht entgehen lassen sollte.