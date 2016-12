Page Content

​Adventskalender verlieren ja eigentlich nie an Faszination, egal ob sie jetzt aus Schokolade sind oder online diverse Überraschungen unterschiedlichster Art versprechen. Und so kann man in diesem Jahr auch bei der Rockhal sein Glück versuchen. Via facebook wird jeden Tag ein Türchen geöffnet, dahinter verbergen sich ein mal zwei Tickets für eines der kommenden Konzerte in der luxemburgischen Veranstaltungslocation. Alles, was man dafür tun muss: Beitrag teilen, die Seite der Rockhal liken und den besten Konzert-Kumpel markieren. Schon ist man im Lostopf und mit etwas Glück hat man dann nicht nur Tickets gewonnen, sondern auch noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk auf der Liste abgehakt.

Apropos Geschenke: Konzerttickets sind auch ohne Adventskalendergewinn immer wieder eine große Freude für die jeweiligen Beschenkten. Sei es ein gemeinsamer Konzertbesuch mit dem Lebensabschnittspartner, dem besten Kumpel oder Freundin, der ganzen Familie: 2017 kommt für jeden das Passende in die Rockhal.

Gerade der März bietet einige Leckerbissen für Musikfans. So kommt direkt am 01. März mit Avenged Sevenfold ein Brett der Metal-Szene nach Luxemburg. Die US-Amerikanische Band bringt direkt neues Material mit, das im Oktober 2016 auf dem siebten Studioalbum „The Stage" veröffentlicht wurde. Für Heavy-Metal- und Hard-Rock-Fans definitiv ein Muss. Als wäre das noch nicht genug, haben die Herren um Sänger M. Shadows auch noch hochkarätige Gäste mit im Gepäck: Disturbed kommen mit ihnen zusammen nach recht kurzer Zeit wieder im Großherzogtum vorbei, außerdem ist die Alternative-Metal-Band Chevelle mit dabei.

Am 18. März wird es dann komplett anders: Lindsey Stirling erobert mit ihrer Kombination aus klassischer Geigenmusik und modernen Pop-Sounds die Rockhal. Hinzu kommt ihre beeindruckende Show, die die Musikerin, Tänzerin und Songwriterin abliefert. Seit frühester Kindheit spielt sie Violine und wurde 2010 einem größeren Publikum bekannt, als sie an America's Got Talent teilnahm. Obwohl sie es nicht ins Finale schaffte, nutzte sie die mediale Aufmerksamkeit, setzte ihren Weg fort und steht heute vor ausverkauften Hallen. Kürzlich erschien ihr drittes Studioalbum „Brave Enough".

Mit Frauenpower geht es im März auch weiter, wenn die mehrfach ausgezeichnete britische Sängerin Emeli Sandé ihren Weg ins Großherzogtum findet. Am 25. März stellt sie hier ihr neues Album „Long Live The Angels" vor. Vor vier Jahren veröffentlichte Sandé ihren Riesenerfolg „Our Version of Events", seitdem freut sie sich über große Erfolge insbesondere in ihrer Heimat. Angefangen hat die Multi-Instrumentalistin aus Aberdeen als Songwriterin für britische Acts wie Wiley, Wretch 32 und Chip, inzwischen ist sie bei internationalen Größen wie Alicia Keys, Rihanna oder Katy Perry hoch im Kurs. Daneben veröffentlicht sie ihre eigene Musik und freut sich über großartige Kritiken sowohl für ihre Alben als auch für ihre Shows.

Wen das alles nicht anspricht, steht vielleicht auf Klassiker: Simple Minds kommen am 18. April nach Luxemburg und bringen das Album „Simple Minds Acoustic" mit. Erstmalig kann man im Rahmen der dazugehörigen Tour etliche Songs im Akustik-Gewand hören. Viele Songs der langen Karriere der Schotten sind jetzt auf das Wesentliche reduzierte und neu erdachte Versionen der bereits bekannten Lieder. Noch immer gilt die Band aus dem Norden Großbritanniens als eine der besten Live-Bands der Welt und sind immerhin seit 1978 im Geschäft, ohne an musikalischer Attraktivität verloren zu haben.

Neben diesen vier Konzerten stehen noch viele weitere auf der Agenda der Rockhal und vielleicht finden ja einige Tickets den Weg unter den Weihnachtsbaum. Bei einigen Acts sollte man sich aber beeilen, bevor die Gigs ausverkauft sind.