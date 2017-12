Tägliche Gewinne!

Page Content

​​Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit für Adventskalender! Und seien wir ehrlich, jeder liebt diese Dinger - mit Schokolade, selbstbefüllt oder sogar komplett selbst gebastelt, mit kleinen Geschenken drin oder mit immateriellen Dingen. Auch viele Unternehmen nutzen die Zeit, ihren Kunden die Wartezeit bis Heiligabend zu versüßen. Natürlich kann man nicht jedem Teilnehmenden ein Geschenk schicken, daher ist das Gewinnspiel eine beliebte Methode. Und auch die Rockhal lässt sich in diesem Jahr nicht lumpen! Bis Weihnachten gibt es auf facebook​ jeden Tag einmal zwei Tickets für ein anderes Konzert zu gewinnen. Alles, was man dafür tun muss, ist den Beitrag zu teilen und den besten Konzert-Buddy in den Kommentaren zu verlinken - schon ist man im Lostopf und noch am gleichen Tag wird der Gewinner oder die Gewinnerin gepostet.

Aber natürlich kann man auch bei der Rockhal im kommenden Jahr ein vielfältiges Musik- und Veranstaltungsprogramm erwarten. Sollte man also nicht das Glück haben, Tickets zu gewinnen, kann man sich ja immer noch Eintrittskarten wünschen oder selbst verschenken.

Wer zum Beispiel nicht allzu lange warten möchte, könnte einmal nach den Veranstaltungen im Januar schauen. Gerade Disney-Fans kommen da auf ihre Kosten, denn Die Schöne und das Biest​ ist für sieben Termine vom 17. bis 21. Januar in der Rockhal zu Gast. Das Musical erzählt die Liebesgeschichte zwischen Belle und dem Biest mit vielen Gesangseinlagen und beeindruckenden Choreographien. Nachmittagsvorführungen machen die Produktion auch für die ganze Familie attraktiv und Kinder bis 14 Jahre bekommen auch noch 50 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis.

Geduldiger müssen an der Stelle Fans von Katie Melua​ sein: Wie erst vor kurzem angekündigt, macht die Künstlerin im Winter 2018 auf ihrer Tour auch in Luxemburg Halt. Am 23. November kommt die international ausgezeichnete Sängerin zusammen mit verschiedenen Musikern und Mitgliedern des Gori Women's Choir in die Rockhal. Mit im Gepäck hat sie neben Songs vom Album In Winter auch neue Werke und einige alte Hits. Daneben gibt es In Winter demnächst auch in einer Doppel-CD Special Edition mit der Single Fields Of Gold und Live-Aufnahmen aus dem Admiralspalast Berlin auf der zweiten Platte. Ab dem 4. Dezember gibt es Tickets für das Konzert.



Die Rockhal bietet natürlich noch viele weitere Konzerte und gegen einen kleinen Aufpreis kann man die Tickets in einer Weihnachtsbox mit kleinen Überraschungen geschickt bekommen.