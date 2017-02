Page Content

​Alles scheint bereitet für die kommende Festivalsaison. Mit der Rückkehr zu den Wurzeln am Ring, ist Rock am Ring in diesem Jahr sicher wieder eines der Highlights in der Festivallandschaft schlechthin. An diesem Freitag folgt nochmal eine große Bandbestätigungswelle, die einige Kracher bereit hält.



Während mit Rammstein, den Toten Hosen und System Of A Down die Headliner schon fest standen, sind die neuen Bands vor allem nochmal im Bereich direkt darunter anzusiedeln. So wird die Brit-Pop-Legende Liam Gallagher, der vermutlich in diesem Jahr sein erstes Solo-Album auf den Markt bringen wird, die Bühne am Nürburgring ähnlich rocken, wie die Kanadier von Sum 41 (Foto). Vor allem im Bereich des deutschen Punk-Rocks hat Rock am Ring nachgelegt. Mit Schmutzki und den Donots kommen zwei Festivalaffine Bands, die für viele ein absolutes Muss in ihrer persönlichen Festival-Timetable darstellen.



Aber auch im genreübergreifenden Bereich hat sich einiges getan. So sind dort zum Beispiel Egotronic oder Bonatparte zu nennen, die nun neu auf dem Festivalplakat zu finden sind und für einige Partystimmung sorgen könnten. Die Indiefans werden sich vermutlich bei Jake Bugg und den Crystal Fighters am ehesten auf ihre Kosten kommen.



Das Festival, welches Anfang Juni statt findet, hat derzeit noch knapp 10.000 Karten zur Verfügung und steht damit kurz vor dem Ausverkauf.