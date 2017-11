Punk-Rock Hymnen

Page Content

​​​Zu Rise Against muss man eigentlich kaum noch was sagen: Die Punk-Rocker aus Chicago kennt man heutzutage. Mit ihren politischen Texten und ihrer klaren Haltung sorgen sie nicht nur für Inhalt, sondern auch für den musikalischen Soundtrack einer ganzen Generation. ​

An diesem Abend wurden die US-Musiker von zwei Vorgruppen unterstützt. Den Anfang machte die Melodycore-Band Pears aus New Orleans, die mit ihrer recht jungen Karriere noch als Newcomer bezeichnet werden dürfen. Älter und schon gefestigter im Business zeigten sich Sleeping With Sirens, die schon vom diesjährigen sommerlichen Festival The A's Mayhem im Atelier einigen bekannt sein könnten. Die Stimme von Kellin Quinn ist noch immer sehr gewöhnungsbedürftig, dient der ​Post-Hardcore-Band aus Orlando allerdings als fixes Alleinstellungsmerkmal.





Damit kam der Hauptact erst relativ spät auf die Bühne: Um 22 Uhr fiel der Startschuss: Mit Chamber the Cartridge enterte das Quartett die Rockhal und ​zog die sehr gut gefüllte Main Hall direkt in seinen Bann. Von Beginn an wurde lautstark mitgesungen, gehüpft, gepogt und ausgelassen gefeiert. Da ist es dann auch nicht schlimm, wenn sich Sänger ​Tim McIlrath mal ​kurz anhört wie im Stimmbruch oder der Takt nicht hundertpro getroffen wird - die Fans haben ihren Spaß. ​Dass angesprochene Makel nur kurze Aussetzer sind, beweist McIlrath dann im Akustik-Teil des Sets: Swing Life Away, People Live Here und Hero of War schlagen ruhigere Töne an. Danach geht es direkt munter weiter mit Help Is On The Way bis mit Give It All das reguläre Konzert beendet ist. Als Zugabe folgen Audience of One und Savior, bis es nach guten anderthalb Stunden endgültig Abschied nehmen heißt - bis zum nächsten Gig der Band aus Chicago.​​​​