Page Content



Mario: Ja es ist halt geografisch gesehen genau hinter meinem Haus. Quasi im Garten! Und über die Jahre hat sich das in den Gesprächen mit Bands und Besuchern so eingebürgert.

Und irgendwie haben wir uns mit dem Untertitel angefreundet. Zumal er auch die familiäre Atmosphäre etwas beschreibt und klar stellt, das das ROA gar nicht diese "höher, schneller, weiter"-Mentalität wie andere Festivals anstrebt.



In diesem Jahr habt ihr wieder zwei Tages volles Programm plus Pre-Party am Donnerstag mit einem Line-Up, das sich absolut sehen lässt. Gibt es in diesem Jahr Bands, auf die ihr besonders euch besonders freut?



Klar ist für uns Face To Face schon ein Highlight, weil es nach vielen Jahren vergeblicher Versuche nun endlich mal klappt. Das in der Kombi mit Good Riddance ist dann schon cool!

Unser Lieblingsholländer Tim Vantol ist ja mittlerweile Stammgast. Der müsste nicht mal spielen und ich wäre schon froh, wenn er einfach da wäre - SUPER TYP! Ansonsten mischen sich mittlerweile dann doch häufiger Wiederholungstäter rein, wobei für uns Abwechslung in den Line-Ups schon wichtig ist.

Zur Pre Party am Donnerstag sind dieses Jahr Dritte Wahl und Big D da und das in dem kleinen Zelt - wird kuschelig (lacht).



Was ist über die vergangenen Festivals hinweg euer größtes Highlight gewesen - sowohl musikalisch als auch insgesamt?



Ganz ehrlich: Musikalisch kann ich es nicht sagen. Against Me 2012 sicherlich, weil sie nicht an jeder Steckdose spielen und zu meinen persönlichen Lieblingsbands zählt. Das gibt es aber sicher auch zu Genüge auf anderen Shows/Festivals. Was mich an dem ROA fasziniert ist, dass wir in den letzten Jahren mit so einem Minifestival so ein Standing erlangt haben. Dazu kommt, dass unser Publikum das auch voll zu schätzen weiß. Da wird nicht gemeckert, es gibt keinen Shitstorm bei Facebook, weil irgendjemanden das Line-Up nicht passt - im Gegenteil: Wir ernten viel Lob und Anerkennung. Meine Aufgabe ist dann die Begeisterung an unsere Crew weiter zu geben und wenn das klappt - dann sind die auch unbesiegbar (grinst).



Wie schaut bei euch die Vorbereitungszeit aus?



Leider wird die immer knapper. Wir werden auch nicht jünger :) Bei Tamara und mir hat sich beruflich etwas getan. Aber das ROA wollen wir unbedingt beibehalten. Gleich im Spätsommer geht es mit dem Booking los. Dann fallen übers Jahr gewisse organisatorische Dinge an. Hier hat sich aber vieles eingespielt. Seit dem Wochenende ist wieder Aufbauaction angesagt. Mit drei Wochen Aufbau und zwei Wochen Abbau kann man mit unseren paar Leutchen schon rechnen!





Was hat sich seit den Anfängen alles verändert und gibt es Dinge, von denen ihr euch wünschtet, dass sie doch nochmal so wären wie früher?



Einiges ist schon professioneller geworden. Wenn ich an damalige Bühnenkonstruktionen denke - Herrje! Zurück wünsche ich mir nur Roli, den Erfinder des Ganzen, der leider 2010 viel zu jung verstorben ist.



Zum Schluss Organisatorisches: Wie schauts mit Anreise und Übernachtung aus? Und braucht man für die Gartenparty irgendwas absolut unentbehrliches?





Anreise ist donnerstags ab 18 Uhr. Dann kann man auch gleich auf den Campinglatz (Campingticket 9,00 € + Gebühren). Ansonsten sind unsere Wege super kurz und alles ist sehr einfach. Also man brauch sicherlich keine "Rock am Ring" Survival Ausrüstung mit Bollerwagen und Co. Aber man sollte schon auf jede Witterung eingestellt sein.







Vielen Dank und jede Menge Spaß und Erfolg beim ROA!