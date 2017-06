Page Content

Nicht erst seitdem Donald Trump Präsident der USA ist, formiert sich Übersee ein gewaltiger Sturm des Widerstands. Rage Against The Machine standen schon seit ihrer Gründung anfang der 90er Jahre sowohl politisch als auch musikalisch für einen Wandel. Mit brachialen Power-Chords und Beats, dazu einem beißenden Sprechgesang wurde die Band schnell zum politischen Meinungsmacher und Sprachrohr einer ganzen Generation. Die Mischung aus Punk, Funk, Hip-Hop mit Einflüssen aus Alternative und Metal, traf ins Hirn und ins Ohr der Leute. Rage Against The Machine wurden mit Songs wie "Killing In The Name" oder "Guerilla Radio" schnell bekannt. Viele Live-Auftritte trugen zum Legenden-Status bei. So zum Beispiel die Performances bei Rock am Ring in den 90er Jahren, wovon die Veranstalter Marek und Andre Lieberberg noch heute schwärmen, aber auch neuere Auftritte, wie der beim Pinkpop-Festival, wo sich die Band zu Beginn in Häftlingskleidung und mit schwarzem Sack über dem Kopf auf die Bühne führen ließ um gegen Guantanamo zu protestieren. Auch der Auftritt im Finsbury Park in London vor tausenden Zuschauern, den es sogar auf Live-DVD gibt, ist noch heute im Gedächtnis. Leider ist die Band seit 2000, mit einer Unterbrechung von 2007 bis 2011, getrennt.



Im Jahr 2016, als sich heraus kristallisierte, dass Donald Trump mit seinem Slogan "Make America Great Again" Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden könnte, kamen die Musiker von Rage Against The Machine Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk zusammen mit dem Public Enemy Rapper Chuch D auf die Idee ein musikalisches Projekt zu starten, der sich explizit gegen die neue Rechte und Konservative richten sollte. In der Diskussion darum, wer ebenfalls Teil dieser Formation sein sollte, fiel dann der Name B-Real, seines Zeichens Mitglied der Rap-Crew Cypress Hill. Zusammen mit Public Enemy DJ DJ Lord, formierte sich diese Kombination zu "Prophets of Rage". Ohne Rage Against The Machine-Sänger Zack de la Rocha, aber immer noch mit der gleichen Wut und Energie im Bauch. Gespielt werden neben den Klassikern von Rage und einigen Songs der anderen beteiligten Bands auch eigenes Material. Neben dem Titelsong "Prophets of Rage" soll es im Jahr 2017 noch ein Album der Band geben.



