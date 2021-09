Zwischen Erfolg und Zerstörung

Page Content

​Das Theater Trier lässt die große Operndiva Maria Callas auferstehen: Basierend auf den realen Meisterklassen, die die schon zu Lebzeiten legendäre Sängerin Maria Callas 1971 an der renommierten Julliard School in New York gab, schuf der amerikanische Dramatiker McNally ein Erfolgsstück, das das Publikum seit Jahrzehnten begeistert​. Es zeigt die (48-jährige) Sopranistin, wie sie gegen Ende ihres Lebens, nach dem Verlust ihrer Stimme und dem Ende ihrer Bühnenkarriere, drei junge Sängerinnen und Sänger unterrichtet. Darin zeigt sie sich einerseits perfektionistisch, andererseits aber auch extrem eitel, selbstbezogen und despotisch.

In zwei großen, der Realität enthobenen Höhepunkten tritt die konkrete Situation in den Hintergrund und Maria Callas durchlebt in Erscheinungen entscheidende Stationen ihres Lebens wieder: die großartigen Erfolge an der Mailänder Scala ebenso wie die zerstörerische Beziehung zu Aristoteles Onassis. Diese Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der privaten Person, zwischen der ehemals enormen Macht und Wirkung der Callas auf der Bühne und den unablässigen peinigenden Erinnerungen an ihre eigene Ohnmacht, sorgt für die besondere Spannung dieses tragikomischen Bühnenwerks. Aufgeführt wird es in einer eigenen Fassung für das Theater Trier von Jean-Claude Berutti.



Inszenierung: Jean-Claude Berutti

Musikalische Leitung: Malte Kühn

Bühne: Jean-Claude Berutti und Alexander Roy

Kostüme: Carola Vallath

Dramaturgie: Malte Kühn

Mit: Stephanie Theiß als Maria Callas, Einat Aronstein, Luiza Braz Batista, Malte Kühn, Derek Rue, Christian Niegl u. a.

Premiere: Samstag 11.09.2021 19:30 Uhr

Weitere Termine:



Samstag 18.09.2021 19:30 Uhr

Sonntag 10.10.2021 19:30 Uhr

Dienstag 23.11.2021 19:30 Uhr

Mittwoch 29.12..2021 19:30 Uhr





Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Ein offizieller Nachweis eines negativen COVID-19-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist, ist zur Vorstellung mitzubringen. Der Nachweis der vollständigen Impfung vor mindestens 14 Tagen sowie der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt, ersetzt das negative Testergebnis.

Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de oder telefonisch unter 0651 718 1818.







​

Foto: Theater Trier