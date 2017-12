Hochkarätige Klassik & mehr

Page Content

​Natürlich startet das neue Jahr wie immer mit dem Neijoersconcert, doch später im Januar gibt es auch viele weitere spannende Veranstaltungen. Eine davon ist der Auftritt von Nils Frahm am 26. Januar. Eigentlich kommt der Deutsche aus der Klassik und wuchs mit der russischen Klavierschule in ihrer reinsten Form auf. Doch schon früh hat er sich dem Experimentellen zugewandt und wirft damit Konventionen über den Haufen. Bei seinen Konzerten umgibt er sich mit Synthesizer, Kabeln, Pedalen und einem Klavier. Hiermit erschafft er einen Mix aus Akustik und Elektro, bezaubernde Melodien und schlagende Beats. Mit in der Tasche hat er sein neues Album All Melody.

Der Februar beginnt unter anderem mit Joseph Haydns Die Schöpfung. Interpretiert wird das Stück am 03.02.2018 vom Balthasar-Neumann-Ensemble und -Chor, die Leitung übernimmt Thomas Hengelbrock, während als Solisten Katharina Konradi, Lothar Odinius und Tareq Nazmi auftreten.

Knapp einen Monat später, am 02. März, wird Anne Teresa De Keersmaekers Choreographie Verklärte Nacht aufgeführt. Das Stück wird im Rahmen des red bridge projects präsentiert und entstand 2014. Verklärte Nacht beruht auf der spätromantischen Musik für Streicher von Arnold Schönberg und einem Gedicht von Richard Dehmel über eine Frau, die bei Mondschein ihrem Geliebten gesteht, sie trage in sich das Kind eines anderen. Erstmals wird die Musik dabei live gespielt, dies übernimmt das Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Später, am 15. März gibt es im Salle de Musique de Chambre eine Ausgabe der Reihe Chill at the Phil. Zu Gast ist die spanische Sängerin Sílvia Pérez Cruz, die mit ihrem Album 11 de Novembre 2012 ihre Solo-Karriere begann. Seitdem hat sie fast jährlich eine neue Platte veröffentlicht, zuletzt Vestida de Nit, das sie in Luxemburg vorstellen wird.

Auch Ostern ist 2018 bereits recht früh und so findet am 29. März das traditionelle Ouschterconcert statt mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung von Gustavo Gimeno. Die Wiener Singakademie sorgt für die chorale Begleitung, während verschiedene Solisten auftreten. Aufgeführt wird die Petite Messe solennelle vo Gioacchino Rossini.

Das Programm im April ist gut gefüllt. Amadeus Live aus der Reihe Ciné-Concert zeigt den Klassikfilm auf der Großleinwand in HD mit Live-Sound des Orchestre Philharmonique du Luxembourg und des Choeur de Chambre de Luxembourg. Dirigent ist Ernst van Thiel, während Cathy Krier das Piano als Solistin übernimmt. Die Aufführung findet am 14. April statt.



Am 21. April dagegen gastiert das Bläserensemble Mnozil Brass mit seinem Programm Cirque im Grand Auditorium der Philharmonie, direkt danach geht es aber mit Klassik weiter: Das London Symphony Orchestra ist gemeinsam mit Sir Simon Rattle als Dirigent für zwei Termine - am 23. und 24. April - mit der Symphonie N°9 bzw. N°10 von Gustav Mahler im Großherzogtum.



Am 02. Mail kommt das Gewandhausorchester Leipzig in die Philharmonie. Die Leitung übernimmt Andris Nelsons, Piano-Solist ist Yefim Bronfman. Neben dem Klavierkonzert N°5 "L'Empereur" von Ludwig van Beethoven wird an diesem Abend die Symphonie N°4 von Johannes Brahms erklingen.



Den Abschluss dieser kleinen Vorstellungsrunde bilden die English Baroque Soloists und der Monteverdi Choir, die unter dem Dirigenten Sir John Eliot Gardiner ein Programm mit Werken von Bach spielen.

Für alle Konzerte wird übrigens ein Bus-Shuttle von Trier nach Luxemburg und wieder zurück angeboten. Abfahrt ist immer eine Stunde und 15 Minuten vor Konzertbeginn an der Matthiasbasilika, die Fahrt selbst dauert rund 45 Minuten. Pro Person fällt ein Kostenbeitrag von 3 Euro für die Hin- und Rückfahrt an, der direkt beim Busfahrer zu entrichten ist. Die Rückfahrt selbst erfolgt jeweils umgehend nach Konzertende.

Um das Angebot wahrnehmen zu können, wird um eine Anmeldung unter +49 651 96686432, per Mail an shuttle@philharmonie.lu oder auf der Webseite www.philharmonie-shuttle.lu gebeten.