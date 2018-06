Page Content

​Die Verbindung zur Ocean’s Trilogie ist schnell hergestellt, das Diebische scheint in der Familie zu liegen: Die kleine Schwester des Supergauners Danny Ocean (George Clooney) wird nach fünf Jahren Haft entlassen und möchte ihren nächsten Coup angehen. Debbie Ocean plant ​bei der Met-Gala die Halskette im Wert von 150 Millionen Dollar von der Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) zu stehlen. Zusammen mit ihrer Komplizin Lou Miller (Cate Blanchett) engagiert sie ein Team von Spezialisten, um den raffinierten Plan in die Tat umzusetzen. Das Supergauner-Ensemble besteht aus der Hackerin Nine Ball (Rihanna), der Modedesignerin Rose (Helena Bonham Carter), der Juwelierin Amita (Mindy Kaling), der Trickbetrügerin Constance (Awkwafina) und der Betrügerin Tammy (Sarah Paulson).

Die hochkarätige Besetzung einiger Hauptcharaktere und zahlreiche Werbe-Kampagnen - in den letzten Tagen​ schien jede Internetseite mit Bildern oder Videoeinspielern gespickt - verweisen bereits auf die kostspielige Hollywood-Produktion mit etwa 70 Millionen Dollar Budget. Allein am Veröffentlichungswochenende in den USA, am 08. Juni, spielte er bereits über 41 Millionen Dollar in die Kassen von Warner Bros. Entertainment. Der Stand vom 19. Juni waren 84 Millionen. Inwieweit der Film auch die deutschen Zuschauer begeistern kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Kritiken sind dabei bisher gemischt. Zum einen scheint es dem Drehbuch an Innovation zu fehlen, die Handlung ist eine Mischung aus allen drei Vorgängerfilmen, zum anderen begeistern die Schauspieler durch ihr Charisma. Zusätzlich stellt sich die Frage, inwieweit dieser Film tatsächlich im Kosmos der Ocean’s-Reihe funktionieren möchte oder ob er eher einen Schritt zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in Hollywood darstellt und bewusst als parodistische Inszenierung auftreten will.

Ob die kleine Schwester von Danny Ocean in dessen Fußstampfen treten kann und will und inwieweit der Flair eines spannenden Supercoup eingefangen wird, kann der Besucher ab heute für sich entscheiden.