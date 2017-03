Page Content

​Der neunjährige Chiron, von allen nur Little genannt, wächst in Liberty City, einem Stadtteil von Miami, bei seiner cracksüchtigen Mutter und ohne Vater auf. Die Gegend ist geprägt von Drogen, Gewalt, Gangs und einer afroamerikanischen Bevölkerung. Little ist schweigsam und ein Außenseiter, bei seiner Mutter bekommt er kaum Zuneigung. Doch dann lernt er Juan kennen, der Drogendealer ist und den Jungen aufgabelt, als dieser mal wieder von Zuhause geflüchtet ist. Gemeinsam mit seiner Freundin Therese bietet er Little eine Ersatzfamilie und übernimmt für den schüchternen Jungen, der sich langsam öffnet, die Vaterrolle - gleichzeitig versorgt er allerdings dessen Mutter mit Drogen. Sieben Jahre später trägt der Junge seinen richtigen Namen, wird in der Highschool gemobbt. Mit seiner schmächtigen Gestalt und seinen ersten Erfahrungen mit Homosexualität mit seinem besten Freund Kevin ist er dafür ein perfektes Opfer.

Mit Ende 20 nennt er sich Black. Muskelbepackt, mit Schmuck und inzwischen erfolgreicher Drogendealer hat sich der Junge gewehrt, ist jetzt gewappnet gegen physische Angriffe. Doch an sein Innerstes lässt er niemanden heran und bleibt in Einsamkeit. Dann überrascht ihn ein Anruf Kevins, der inzwischen Koch ist und ihn treffen möchte.

Berry Jenkins ist gerade einmal 37 und hat mit Moonlight seinen zweiten Film veröffentlicht. Für den Indie-Streifen hatte er gerade einmal ein Budget von wenigen Millionen Euro, große Namen fehlen im Cast, Brad Pitts Firma hat mit produziert. Herausgekommen ist, auf Grundlage des nie aufgeführten Theaterstückes "In Moonlight Black Boys Look Blue" von Tarell Alvin McCraney, ein mitreissender Coming-of-Age-Film, der das Leben eines schwarzen Heranwachsenden darstellt, der nicht nur mit dem Drogenmilieu zu kämpfen hat, in das er hineingeboren wurde, sondern auch mit Mobbing und Homosexualität. Insbesondere für Afroamerikaner ist das ein No-Go, er entfällt jeglichem Rollenbild. Der Film trägt durchaus autobiographische Züge, sowohl Jenkins als auch McCraney sind ebenfalls in Liberty City aufgewachsen, sind ebenfalls ohne Vater aufgewachsen. Eingebracht hat das ganze drei Oscars. Bester Film, Bestes Adaptiertes Drehbuch und Bester Nebendarsteller für Mahershala Ali, der Juan spielt. Die Kritiken sind durchweg positiv. Spiegel.de schreibt: "Es spielt kein Weißer mit in "Moonlight", denn es ist eine Geschichte, die sich nicht vorrangig an den ethnischen Antagonisten richtet, sondern an die schwarze Gemeinde selbst, mit dem Ziel, von innen heraus einen Heilungsprozess zu erwirken, sich der Fessel verordneter Rollenmuster und Identitäten zu entledigen." Auch die Süddeutsche Zeitung sieht in dem Film, der sich vom Hollywood-Standard des weißen Kinos für Weiße abhebt, gerade auch im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten La La Land: "Moonlight ist kein Meisterwerk nach weißen Maßstäben. Er ist viel mehr als das: ein Film, der die Helligkeitsverhältnisse selbst verändert, in denen jemand als "Meister" erscheint. Und der damit die Mitte der Welt und des Kinos neu bestimmt." Um Chiron in den drei Kapiteln in unterschiedlichen Altersstufen darzustellen, sind drei Darsteller am Werk. Die Frankfurter Allgemeine schreibt dazu: "Little, gespielt von Alex Hibbert, Chiron, dargestellt von Ashton Sanders, Black, gespielt von Trevante Rhodes. Sie sehen einander überhaupt nicht ähnlich, außer dass sie alle sehr dunkle Haut haben." Der kleine Indie-Film, den man sonst eher auf Festivals finden würde, wo man sicherlich etliche Preise einheimsen würde, hat sich im großen Oscar-Rennen gegen die Hollywood-Giganten durchgesetzt und kann zudem neue Maßstäbe setzen. Für ein Kino mit mehr Diversität, mehr Realismus und weniger Filmfarce.



Foto: DCM Verleih