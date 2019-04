Page Content

Man stelle sich einen Monster Truck als Musik vor – Wie würde sie klingen? Vermutlich so ähnlich wie die gleichnamige kanadische Band. Jon Harvey, Jeremy Widerman, Brandon Bliss und Steve Kiely hatten die Band ursprünglich nur als Hobby geplant. Widerman erklärt, sie wollten all ihre liebsten Hard-Rock, Punk und Classic-Rock Songs vermischen und etwas Rohes, Grundlegendes daraus erschaffen. Dass dieses Hobby-Projekt mal zum Haupt-Brötchengeber werden würde, damit hatte wohl keiner der vier Musiker gerechnet.

Dem Magazin laut.de verriet Bliss vor einigen Jahren, wie es zur Gründung von Monster Truck kam: „Wir wollten einfach nur Rock'n'Roll spielen. Wir waren in anderen Bands – Punk, Pop-Rock, Metal. Jeder hat was anderes gemacht. […] Wir lieben Rock'n'Roll, also haben wir gesagt: "Machen wir eine Band nur für den Spaß. Biertrinken, kiffen, Rock'n'Roll." So haben wir angefangen und ein, zwei Jahre laufen lassen. Wir fingen an Shows zu spielen, Leute kamen auf uns zu und wir mussten den ganzen Plan überdenken.“ Dieses Umdenken von Spaß zu Business ist Monster Truck dann auch gelungen. Im September 2018 erschien das mittlerweile dritte Album unter dem wenig bescheidenen Titel True Rockers. Wie auch bei den Vorgängern Furiosity und Sittin' Heavy setzen sie wieder auf „klassische Tugenden, ohne dabei altbacken zu klingen.“ (laut.de)​​​



Für alle, die schnörkellosen Rock nicht nur aus dem Radio, sondern auch live erleben wollen, verlost hunderttausend.de zusammen mit der Rockhal 3x2 Tickets für die S​​​how am 29. April 2019.

​​ Hier Klicken zum Gewinnspiel! ​



Foto: Rockhal