Die Stuhlreihen waren gut gefüllt, man sah die Vorfreude der Besucher in ihren Augen und schon nach wenigen Takten fragte man sich, warum die Crew der Europahalle die Stühle aufgestellt hatte, denn keinen schien es mehr auf dem Sitz zu halten.

Aber von vorne. Schlager ist, ähnlich wie jede andere Musikrichtung, ein sehr weit dehnbarer Begriff. Haben sie meist eines gemeinsam, eingängige Texte und mitklatschbar, unterscheiden sie sich doch schon sehr in Sachen „Gitarrenlastigkeit" und Lautstärke. Wer zum Beispiel in letzter Zeit eine Show von Michelles Verflossenem Matthias Reim gesehen hat, konnte nur noch wenig vom „alten Schlager" erkennen und fand sich eher auf einem guten Rockkonzert wieder.

Umso mehr konnte man gespannt sein, wie Michelle nun ihre Songs live präsentiert.

Als das Saallicht ausging und die Musiker die Bühne betraten, fing ein Akkordeon an zu spielen, begleitet von Geige und Kontrabass. Es wirkte nicht, als ob der Abend mit viel Pepp verlaufen würde. Doch schon nach kurzer Zeit betrat Michelle die Bühne, das Licht wechselte vom träumerischen Blau ins freundlich Helle. Der Akkordeonspieler legte sein Instrument ab, setzte sich hinter einen Flügel, der Bassist legte den Kontrabass auf die Bühne und griff zum E-Bass, und die Party begann.

Titel der Tour und aktuellen CD ist „Ich würd' es wieder tun" und man merkte es sofort, sie würde es wieder tun. Und zwar mit Überzeugung und liebend gerne.

Nicht nur das Publikum hatte mächtig Spaß, auch der Sängerin bereitete es sichtlich Freude dort oben zu stehen und zu singen. Und somit pushten sich Publikum und Sängerin, Sängerin und Musiker, Musiker und Publikum gegenseitig nach vorne.

Ja, besonders den Musikern merkte man an, dass es weitaus mehr als nur Schlager war, was sie dort spielen durften. In Zeiten von Halb- oder gar Vollplaybackshows, oder kleinen Combos mit viel Zusätzlichem vom Band, kann man sich generell glücklich schätzen, wenn Künstler auf Livebands zählen. Leider verschwinden die Musiker viel zu oft im Hintergrund. Nicht aber hier. Michelle wirkte wie eine Frontfrau ihrer Band, nicht wie die Chefin. Und ihre Band ist wahrlich hörenswert. Mit viel Präzision und rockiger Leichtigkeit überzeugten die Musiker die Fans.

Man mag von Schlager halten was man will, man mag von Michelle halten was man will, eines hat dieser Abend unbestritten bewiesen: ein Schlagerkonzert mit Michelle ist eine solide Sache, die Zuschauer mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht gehen lässt.

Und letztlich ist es doch genau das, worum es geht.