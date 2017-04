Page Content

​Das Label Post-Punk ist mittlerweile etwas ein Allheilmittel für Musik, die mit einer gewissen Rotzigkeit daherkommt, aber am Ende vielleicht zu kunstvoll ist um einfach schnöde Punk zu sein. Im Interview mit uns beschreibt Messer-Sänger Hendrik Otremba es so: „Es geht nur darum, dass eine bestimmte Energie, die was mit Punk zu tun hat, relativ frei sich entfalten darf oder soll.“ Schade ist dabei, dass mit dieser Sichtweise oft auch eine gewisse musikalische Distanz zum Hörer oder Zuschauer einhergeht. Nicht selten sind Texte so kryptisch, dass sie selbst die Band kaum noch versteht und die Musik fast schon dystopisch verformt. Und dann wiederum gibt es Bands wie Messer, die alles können.

Der Abend beginnt mit “Performance“. Genauer gesagt, mit Hendrik Otrembas Bruder Dominik, der mit einer Mischung aus Depeche Mode-Sounds und Post-Punk-Attitüde das Vorprogramm bestreitet. Dass es erst sein fünfter Auftritt überhaupt ist, merkt man kaum, wenn auch die Band derzeit noch aus einem aufgeklappten MacBook besteht. Stimmlich und textlich ist die Bruderschaft doch kaum zu verleugnen. Auch wenn der Support noch etwas sehr experimentell daher kommt, ist es doch deutlich mehr als lediglich ein familiärer Gefallen, dass Dominik Otremba den Abend eröffnen darf.

Dem Online-Magazin Vice sagte Messer Sänger Hendrik Otremba dereinst: „Auch wenn ich sonst sehr positiv bin, habe ich wohl einen Hang für Abgründe.“ Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Musik von Messer nicht selten eine gewisse Tiefe und Melancholie in sich tragen. Doch auf der Bühne beweisen die Münsteraner, dass relativ viel Punk in ihnen steckt. Das Setup besteht aus einer treibenden Rhythmusgruppe mit Bass, Schlagzeug und Percussion, die das Spiel nach vorne treibt und teilweise die eher melancholischen Songs von der Platte auf eine tanzbare Fahrt einladen. Angetrieben wird das ganze dann von einer Gitarre, die manchmal klar und fast schon indieesk banddienlich die Songs umrahmt, aber dann und wann auch wild und frei, fast schon sphärisch auf einen Höhepunkt hinsteuert. Angeführt wird dieses Konstrukt von einem Sänger, der die Nähe zum Publikum sucht und sichtlich die eigene Musik feiert. Was in irgendeiner Form selbstverliebt klingt, mag es sogar sein, doch wenn, dann im besten Sinne. Denn es führt dazu, dass Messer auch in überschaubarer Runde mit 50 Zuschauern im kleinen Exil des Exhauses fast schon ein rauschhaftes Konzerterlebnis gestaltet. Zwischen den Songs zeigt sich Otremba absolut sympathisch und frei heraus. Die Band hat Spaß bei der Sache. Spätestens als der Sänger sich dafür bedankt im „ehrwürdigen Exhaus“ auf der Bühne stehen zu dürfen, und das obwohl, so fügen wir hinzu, für eine Band der Klasse mal wieder viel zu wenig Leute da sind, und er die Zuschauer auffordert doch weiterhin auf Konzerte zu gehen, damit Institutionen wie das Exhaus bestehen bleiben können, zeigt sich, dass hinter all diesem Post und Punk in erster Linie große Musikfans stecken. Und so vergehen die knapp 90 Minuten wie im Flug.