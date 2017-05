Page Content

​Inszenierung beherrscht Max Giesinger perfekt. Schon beim ersten Song seiner Setlist überrascht er die Rockhal mit eben jener. Die Bühne ist in dunkles, blaues Licht getaucht, ein langes Intro von Gitarren und Keyboard-Klängen ummalt das nicht vorhandene Treiben. Fans und Fotografen warten gleichermaßen auf den Star aus Deutschland. Plötzlich ertönt seine Stimme und der Spot geht nicht wie erwartet auf die Bühne sondern nach hinten, auf das, was FOH genannt wird, der Ort, an dem normalerweise die Lichttechnik und der Sound sitzen. Dort steht Max Giesinger und stimmt die ersten Töne seines Songs „Der Junge, der rennt“ an. Lässig gekleidet, passend zu den sommerlichen Temperaturen, die auch in der Rockhal herrschen, macht Max Giesinger das, was er kann. Einen Auftritt hinlegen.



Vielleicht etwas zu warm gekleidet mit einer Jacke, ist Support Julian Philipp David. Der Sänger aus Mannheim mischt Hip-Hop-Sprechgesang mit poppiger Musik. Damit dürfte der 24-Jährige die Zeichen der Zeit erkannt haben. Thematisch sind die Songs von seicht bis dramatisch ebenfalls ziemlich massenkompatibel. Angenehme Ausnahmen bildet da zum Beispiel der Song "Herbst", der vor allem in der musikalischen Komposition etwas weniger glatt daher kommt und sich deutlich vom Rest der Setlist abhebt. Grundsätzlich bildet der Mannheimer eine solide Grundlage für den Star des Abends. Er dürfte sicher einige Fans hinzugewonnen haben an diesem Abend. So sei an dieser Stelle auf das Headliner-Konzert von Julian Philipp David am 26. Oktober 2017 in Trier im Exhaus hingewiesen.Als Max Giesinger schließlich die Bühne betritt, ist die Freude groß. Der 28-Jährige wirkt locker und gelöst. Dazu hat er auch allen Grund. Derzeit läuft seine Karriere runder denn je. Ausverkaufte Hallen, gute Plattenverkäufe. Es könnte kaum besser sein. Wäre da nicht vor einiger Zeit Jan Böhmermann gewesen, der an Max Giesinger ein Exempel gegen den weich gespülten deutschen Pop statuierte. So kritisierte er zum Beispiel, dass die wenigstens Hits dieser sogenannten Pop-Poeten noch alleine geschrieben sind und oft in Teilen aus der Feder weniger, sehr einflussreicher Song-Schreiber stammen. Gemeint sind damit vor allem Hits, wie eben derjenige, der Max Giesinger im Jahr 2016 in den Pop-Himmel geschossen hat. Mit "80 Millionen" wurde Giesinger letztendlich wirklich berühmt. Eine Karriere war jedoch spätestens seit der Teilnahme an der Casting Show "The Voice Of Germany", wo Xavier Naidoo sein Coach war, vorgezeichnet. Und Giesinger liefert das, was man von ihm erwartet, auch in der Rockhal ab. Eine lockere Show, bei der sich der Künstler ziemlich entspannt und nahbar gibt. Ausflüge ins Publikum, direkte Ansprache und gut gemachte Musik, begeistern jung und alt im Publikum.Und ist es nicht am Ende das, worauf es ankommt? Es ist sicher ein Verdienst von Giesinger, dass viele Menschen seine Musik gut finden und zusammen auf ein Konzert gehen können. Die Durchmischung der Generationen zeigt, dass die Art, mit der der 28-Jährige unterwegs ist, eine gewisse Konsenzfähigkeit besitzt. Doch gleichzeitig ist das aber auch ein Kritikpunkt. Wieviel ist Musik und Kunst im Allgemeinen, die nicht aneckt und möglichst massentauglich ist, wert? Hier hat Böhmermann eine nötige Debatte angestoßen, der sich Giesinger nicht wirklich stellen mag. Die Kritik hat er relativ locker weg gelächelt. Sein Weg ist nach wie vor der Vorgezeichnete. Ein vermutlich unfassbar erfolgreicher. Und so erklärt sich auch, dass man Ende vielleicht doch nicht die gewohnten Pfade verlassen will. Die Pfade, an deren Rändern immer wieder helfende Hände und Komponisten sitzen.Am Ende muss man sich, grade nach dem Besuch eines Giesinger Konzertes, wirklich fragen, ob ein so talentierter Künstler, der er unbestreitbar ist, es wirklich nötig hat, dass die Hits von anderen geschrieben, bei denen es auch noch gefühlt egal ist, ob sie ein Bourani, Bendzko oder eben Giesinger singen. Max Giesinger zeigt auf der Bühne der Rockhal in Luxemburg, dass er alles hat, was ein großer Star braucht. Talent, Charme und Publikumsnähe. Und so sei es, dass in einer Max Giesinger Review tatsächlich die Herren von Love A zitiert werden, die im Song "Kanten" singen: "Wir müssen Risse haben, damit das Licht hinein kann. Wir müssen Kanten haben, damit es Risse gibt." Und so würde Giesinger die ein oder andere Kante, der ein oder andere Riss, in seiner Musik durchaus guttun. Das Talent und die Fähigkeiten hat er allemal.