​Max Giesinger ist mittlerweile angekommen in der Pop-Welt. Doch es lief nicht immer so rund, wie seit seinen Super-Hits 80 Millionen oder Wenn Sie Tanzt, die sich auf dem 2016 erschienenen Album Der Junge, der rennt wieder finden. Der 28-Jährige war in Mannheim an der Popakademie abgelehnt worden, weil er die Aufnahme-Prüfung nicht bestand. Wie man sieht, braucht es aber nicht zwingend ein Hochschulstudium für den Erfolg. So nahm er 2011 an der Castingshow The Voice of Germany teil, sein Coach damals übrigens Xavier Naidoo, und belegte am Ende einen starken vierten Platz. Seitdem ist Giesinger aus dem Popzirkus kaum noch weg zu denken. Immer wieder wird er von Kollegen lobend als sympathischer Typ beschrieben, der das Musik machen trotz medialem Hype von der Pike auf gelernt hat. So war er in jungen Jahren unter anderem in Australien und Neuseeland als Straßenmusiker unterwegs. Nachdem sein Debüt-Album Laufen lernen durch eine Crowdfunding-Kampagne zustande kam, ist er mit dem erwähnten Album Der Junge, der rennt auf einem bekannten Label gelandet. Jetzt folgt die große Tournee.