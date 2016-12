Page Content

​Frau Rilling, Sie sind ab nächstem Jahr verantwortlich für die rainy days. In diesem Jahr haben Sie noch mit Bernhard Günther zusammengearbeitet. Dieser hat das Programm des Festivals unter das Motto „Into the wild" gestellt. Was bedeutet das denn eigentlich genau?

Lydia Rilling: Ich bin ja persönlich in der guten Lage, dass ich ein Festival präsentiere, das ich zwar nicht programmiert habe, aber ganz toll finde. Ich würde, selbst wenn ich nicht hier arbeiten würde, mit größter Freude alle Veranstaltungen besuchen wollen. „Into the wild" sind für mich ganz verschiedene Sachen. Zum einen geht es um die Orte, an die wir gehen: Die urbanen Ränder Luxemburgs, die ich zum Teil dadurch kennen lernen konnte, zum anderen geht es aber auch darum, wie wild die zeitgenössische Musik sein kann. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das Festival beginnt mit „Kraft" von Magnus Lindberg. Ein wildes Stück mit Solisten, die durch den Saal rennen und zum Teil stammen die Instrumente vom Schrottplatz. Wild also in allen Bedeutungen. Wilde Musik mit wilden Musikern in der Wildnis der Stadt. All diese Dimensionen, die in diesem Begriff stecken.

Bernhard Günther, der das Programm in diesem Jahr noch verantwortet hat, ist nach Wien gewechselt und Sie übernehmen die rainy days. Wie sah denn die Zusammenarbeit in diesem Jahr aus?

Zum Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe hier zu arbeiten, stand das Programm ja bereits fest, aber natürlich muss auch die ganze Produktion gestemmt werden. Da gehörte dann die Weiterentwicklung mancher Konzepte, die Organisation von Reisebuchungen und solche Dinge dazu. Das ist das, was ich gemeinsam mit dem Produktionsteam der Philharmonie und der Produktionsleiterin der rainy days, Cordula Klein, übernommen habe. Wir hatten hier in der Philharmonie Luxemburg eine Übergabezeit, in der wir alle Sachen immer wieder durchgesprochen haben. Und auch in den Monaten, in denen er dann weg war, haben wir alles immer wieder miteinander abgestimmt. Das war insofern ein sehr fließender Übergang.

Ich habe ein Interview mit dem Generaldirektor der Philharmonie, Herrn Stephan Gehmacher, gelesen, der sagte, dass die rainy days mit Ihnen an der Spitze weitergehen und er sehr gespannt sei, wie Sie das Festival in den nächsten Jahren positionieren. Jetzt wollen wir nicht zu konkret werden, aber was ist denn Ihre Idee von solch einem Festival für zeitgenössische Musik?

Ich habe das jetzt ganz oft sagen müssen und werde es auch Ihnen sagen müssen (lacht): Solange die rainy days in diesem Jahr noch nicht vorbei sind, möchte ich noch nichts zum Festival im nächsten Jahr sagen. Wir können gerne ab nächstem Frühjahr über all diese Fragen, was ich plane, verändere, wie ich das Festival positioniere, reden. Aber solange das letzte Festival von Bernhard Günther nicht vorbei ist, werden wir das noch genießen.

Die rainy days sind für Bernhard Günther eine Herzenssache, das kann man ohne Umschweife sagen. Wie hat sich das denn in dem Programm in diesem Jahr ausgedrückt? Grade wenn man sich die Umsetzung des Themas „Into the wild" anschaut.

Ich glaube erstens, dass es sehr schwierig wäre, solch ein Festival umzusetzen, wenn man nicht mit vollen Herzen dabei wäre. Das drückt sich in verschiedenen Sachen aus: So wie Bernhard Günther die rainy days thematisch ausgerichtet hat, also das, was den Rahmen schafft und musikalisch wichtig ist und gleichzeitig immer Ansatzpunkte auch außerhalb der Musik bietet, das ist für mich absolut Ausdruck davon. Auch die Vielfalt der Formate. Ein Festival so aufzustellen kostet natürlich viel mehr Zeit, als würde man jetzt ein konventionelleres Programm machen. So ein Programm, das diese Vielfalt und Wildheit, im besten Sinne, hat, erstellt man nur, wenn man mit vollem Herzblut dahinter steht. Die Entwicklung, was man zu einem Thema alles machen kann, ist ein langer Prozess. Dafür braucht man also Herzblut und Ausdauer. Und ich denke, das eine hat man nicht ohne das andere (lacht).

Lassen wir uns das Programm doch konkret anschauen. Sie haben schon Magnus Lindbergs „Kraft" erwähnt. Besonders sind auch zum Beispiel "Sound Theatre with Crocodiles" in Kooperation mit dem Grand Theatre in Luxemburg und natürlich "Black Mirror", das sehr unkonventionell und in besonderer Atmosphäre stattfindet…

Ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier und habe deshalb noch mehr die Perspektive von außen. Und dass ein Neue-Musik-Festival eine feste Kooperation mit einem Theater hat und dort immer Musik-Theater zeigen kann, ist ein riesiger Vorteil, den die rainy days haben. Und dass dies auch in diesem Jahr im Rahmen des Stücks "Sound Theatre with Crocodiles" wieder stattfindet, ist ganz toll. Distractfold ist ein wildes, abenteuerfreudiges Ensemble aus Manchester, die sich immer sehr viele Gedanken darüber machen, wie man Konzerte inszenieren kann. Die spielen so gut wie nie Konzerte, bei denen ein Stück nach dem anderen gespielt wird, sondern da greift eins in das andere, sodass man am Ende einen Abend aus einem Guss hat, mit starkem dramaturgischem Fokus. Wenn man am Ende aus dem Konzert rausgeht, hat man nicht das Gefühl, dass man fünf einzelne Stücke gehört, sondern man hat einen Abend erlebt. Mit diesem Ansatz haben wir sie eingeladen, nochmal weiter zu gehen und tatsächlich einen theatralen Konzertabend zu machen. Dazu nutzen sie die ganzen Möglichkeiten, die das Grand Theatre bietet. Sie haben mit dem israelischen Lichtdesigner Yaron Abulafia zusammengearbeitet, der eine ganze Lichtchoreographie für diesen Abend entwickelt hat. Ein wichtiges anderes Element ist, wie sich alles im Laufe des Abends verwandeln wird, also auch wo die Musiker sich befinden werden. Das ist etwas, womit man ganz stark arbeiten kann. Bei diesem theatralischen Konzertabend ist von elektronischer Musik bis Solobesetzung bis hin zum ganzen Ensemble alles dabei. Man hat ganz viele Möglichkeiten zu arbeiten. Und da haben Distractfold etwas Besonderes entwickelt, dass die physische Nähe oder Distanz zum Publikum nutzt. Das hat einen starken Effekt auf den Hörer. All diese Dinge, die Teil eines Konzertes sind, auch nochmal theatral weiterzuentwickeln, ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Abends. Ich gehe jetzt gleich zur Probe und bin sehr gespannt. Ich kenne zwar die ganzen Stücke, habe aber die Lichtkonzeption noch nicht in Live gesehen.

Lassen Sie uns über Black Mirror sprechen. Sie wissen, was passiert, wollen aber nicht zu viel verraten. Aber es war schon in der Konzeption besonders…

Absolut. Wenn man aus der Philharmonie an die urbanen Ränder in die Wildnis geht, hat man als Festival nochmal ganz andere Aufgaben. In diesem Fall ist es ja ein altes, verfallenes Hotel, die Gantenbeinsmillen, das seit zehn Jahren verlassen ist und einfach auch nochmal ein ganz besonderer Ort ist, weil es einerseits dem Verfall preisgegeben ist, aber gleichzeitig das ganze Haus voll ist mit Spuren von Menschen. Da liegen noch Speisekarten aus dem Hotel. Also der Ort ist besonders. Es ist in der Nähe des Flusses Alzette und irgendwie fühlt man sich sehr fern jeder Zivilisation und dabei ist man in fünf Minuten wieder in der Stadt. Aber durch die Lage im Tal hat man das Gefühl, man sei in der Wildnis. Alexander Schubert hat für diesen Ort das Stück entwickelt. Es gibt an diesem Abend einen Weg, den das Publikum innerhalb dieser einen Stunde erleben wird und der absolut mit den verschiedenen Räumlichkeiten in diesem Haus und dem Garten verbunden ist. Das Stück kann man nirgendwo anders machen oder eben nur sehr angepasst. Das Ensemble Lucilin, mit dem wir das glücklicherweise machen können, ist eben auch bereit, sich auf alles einzulassen. Wir brauchen also nicht nur die wilden Orte und die wilde Musik, sondern auch die wilden Musiker (lacht).

Es ist natürlich immer schwierig, aber dennoch würden wir gerne Fragen: Worauf freuen Sie sich denn am allermeisten?

Das ist in der Tat schwierig dieses Jahr (lacht). Eine Sache, die, glaube ich, für sowohl jemanden, der sich für Neue Musik begeistert, als auch für jemanden, der noch nie was damit zu tun hatte, interessant ist, ist „The Bock, Festung Europa" am Bock-Felsen in Luxemburg. Das ist auch eine absolut ortsspezifische Sache. Daniel Ott hat mit dem Regisseur Enrico Stolzenburg ein rund halbstündiges Stück entwickelt und verwandelt diesen Bock-Felsen, die Touristen-Attraktion, in ein musikalisches Landschaftspanorama. Oben auf dem Felsen stehen Musiker, in den Kasematten und unten an der Alzette in den Gärten stehen Musiker und das Ganze bewegt sich auch. Und wie Daniel Ott mit 140 Musikern, Kindern und Jugendlichen der UGDA es geschafft hat dieses Panorama zu schreiben, war eine riesige Leistung. Die Proben haben mich bereits unglaublich beeindruckt und berührt. Man steht dort und hat das riesige Panorama vor sich, in dem sich Klänge entwickeln. Und gleichzeitig hat das Ganze eine große Aktualität, weil sich Daniel Ott und Enrico Stolzenburg auch mit der Geschichte des Bock Felsens beschäftigt haben und die politisch turbulente Geschichte in Verbindung bringen mit der Gegenwart und der Festung Europa. Also diese sehr desperaten Dinge auf eine sehr überzeugende Weise zusammen zu bringen, das begeistert mich wirklich an diesem Stück. Hier kann man tatsächlich hingehen und sich das anschauen, auch wenn man noch nie was mit neuer Musik zu tun hatte. Ich bin absolut sicher, dass fast jeder davon irgendwas mitnehmen wird. Das ist für mich auch noch eins der vielen, vielen Highlights in diesem Jahr.

Am 11. Dezember um 18 Uhr beginnt die Abschluss-Party zum Festival. Was wird denn da dann bei Ihnen überwiegen? Die Freude und Erleichterung, dass die rainy days 2016 gut zu Ende gegangen sind, oder die Erwartung oder vielleicht auch die Nervosität auf das nächste Jahr, wenn Sie zum ersten Mal in der alleinigen Verantwortung stehen?

Ach, ich glaube, ich kann das gar nicht so trennen. Ich hab jetzt ehrlich gesagt schön öfter gedacht, dass ich natürlich froh bin, wenn alles geklappt hat, aber ich bin auch fast ein bisschen traurig, wenn dieses Festival schon wieder vorbei ist. Man bereitet Sachen viele Monate vor und dann geht es ziemlich schnell wieder vorbei. Und darüber hinaus haben wir mit der Vorbereitung für nächstes und übernächstes Jahr längst angefangen. Insofern habe ich in den letzten Monaten schon viel Zeit damit verbracht, was ich 2017, 2018 oder 2019 programmiere. Das läuft alles parallel. Es ist halt einfach nicht so, dass das eine vorbei ist und das andere beginnt.

Wir wünschen erfolgreiche rainy days 2016 und danken für Ihre Zeit und das Gespräch.





Foto: Lisa Burke