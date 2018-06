Jeder verdient eine Liebesgeschichte

​"Ich finde es einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist Hetero die Normalität?" Über diese Frage durften die Zuschauer bereits nach dem Trailer im Februar nachdenken. Nun ist Love, Simon in den deutschen Kinos und eröffnet weitere existentielle Themen einem jungen Publikum.



​​Die sogenannte Dramödie basiert auf dem 2015 veröffentlichten und mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Jugendbuch Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, auf Deutsch Nur drei Worte bzw. Love, Simon, von Becky Albertalli. Die filmische Inszenierung entstammt der Umsetzung des Regisseurs Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Riverdale), der selbst offen homosexuell lebt. Der Film ist die erste große Hollywood Produktion mit einem homosexuellen Protagonisten und reiht sich in diesjährigen Veröffentlichungen wie Call me by your Name vom Anfang des Jahres ein, der mit einem Oscar für das beste Drehbuch sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeisterte. Während Love, Simon bereits im Februar in Sydney seine Premiere feierte und im März in den amerikanischen Kinos lief, steht nun die deutsche Veröffentlichung an. Auch der Streamingdienst Netflix widmet sich mit dem Film Alex Strangelove dem Thema der Homosexualität, welcher seit Anfang Mai bzw. in Deutschland Anfang Juni zu sehen ist, und verdeutlich wie wichtig der öffentliche Diskurs zur Sexualität ist.