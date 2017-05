Page Content

​von Ingo Donot



SONDERLING

WEDER NOCH



Die große Stärke, die bereits Bands wie Muff Potter so unverzichtbar gemacht hat für Deutschpunk (pardon: deutschsprachigen Punk!), ist das Wissen um die konservative Lebensart in der Provinz. Jenseits der Großstädte wachsen die Jägerzäune eben durchaus gerne mal in die Köpfe der Menschen hinein, das Kissen auf dem Fensterbrett wird zum Wachtturm für die gesamte Nachbarschaft, und Gerüchte machen schneller die Runde als der Eierwagen von Bauer Alfons. LOVE A schnappen sich genau jene haltlosen Gerüchte, die dieser Tage untrennbar mit dem beherrschenden Flüchtlingsthema auf den Stammtischboden gespuckt werden, und vertonen sie so gekonnt in "Weder Noch", dass sich beim Hören musikalisches Kopfnicken und ungläubiges Kopfschütteln abwechseln. Das Geniale und gleichzeitig Schlimme daran ist, dass man in keinem Moment so recht zu sagen vermag, ob die Textzeilen nun überhöhte Ironie oder eine kleinbürgerliche Zitatsammlung sind. "Weder Noch" ist jedenfalls die Vertonung an sich und damit wieder einmal die Große Stärke von LOVE A: Zwischen spröde, stampfend, zeternd und kalt und in gleichem Maße melodiös und hoffnungslos 80er verliebt, kriegt man die verdammten Melodien von Gesang und Gitarre nicht mehr aus dem vertikal und horizontal schüttelnden Kopf.

Heute, am 12. Mai erscheint das neue Album "Nichts ist Neu" von Love A bei Rookie Records. Love A sind: Jörkk – Gesang, Stefan – Gitarre, Dominik – Bass, Karl – Schlagzeug Tracklist "Nichts ist Neu":

1. Nichts ist leicht | 2. Nachbarn II | 3. War klar | 4. Die anderen | 5. Unkraut | 6. Treeps | 7. Sonderling | 8. Löwenzahn | 9. Kanten | 10. Monaco | 11. Weder noch | 12. Verlieren



Hand auf’s Herz: Wie kann eine Band, die so dermaßen zappelig und nervös ihre gesamte Werkschau entlang die AHDS-Polka tanzt, auf der anderen Seite so fokussiert und selbstreflektiert sein? Man möchte dem schrulligen Bandvorsteher Mechenbier am liebsten Ritalin on the rocks bestellen, wenn ihm live bereits während des ersten Songs der Schweiß vom wilden Gestikulieren in die Schuhe läuft. Und doch: "Sonderling" bringt ziemlich genau auf den Punkt, warum Love A eine derart außergewöhnliche Band sind. "Know Your Enemy" heißt es ja oft und gerne in Subkulturhausen. Bei Jörkk und seinen Jungs ist das allerdings keine leere Antihaltungs-Worthülse. Viel näher kann man mit der Text-Lupe gar nicht ran an sämtliche Trend-Krankheiten, die der verhasste, kurzlebige Zeitgeist dieser Tage so hervorbringt. Und viel klarer kann man sich gleichwohl gar nicht abgrenzen, wenn die "eigene kleine Nische alles (ist), was uns bleibt". Und genau an diesem Punkt sind Love A so viel mehr Punk als viele ihrer Kollegen: Musikalisch eher melancholisch wave-poppig unterwegs und das mit absolut individueller Spielart, textlich und im Vortrag aber getrieben und angepisst, dass es eine wahre Pracht für jeden notorischen Neinsager ist.