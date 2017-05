​von Alex Pascow

Treeps



Auf „Nicht Ist Neu" sind Love A trotz des Albumtitels drauf und dran, sich neu zu erfinden und kommen dabei der eigenen Essenz, also dessen, was Love A einzigartig macht, wieder ein großes Stück näher. Bereits beim Vorgängeralbum „Jagd und Hund" sind Love A ganz deutlich aus dem Schatten anderer Bands getreten, die auf den ersten Alben noch Vorbilder oder Inspirationsquellen gewesen sein mögen. Der Songs „Treeps" ist hierfür ein gutes Beispiel. So straight, schnörkellos und schnell wie dieser Song beginnt, hat man Love A zuvor nur ganz selten gehört. Trotzdem dauert es nur wenige Augenblicke bis man erkennt wer hier Urheber ist. Nicht zuletzt weil niemand anderes die Themen Selbstzweifel, Trotz, Unverbesserlichkeit und das Leben an, auf und unter dem Tresen textlich so beackert wie Jörkk. Sich nicht ändern zu wollen wider besseren Wissens ist und bleibt ein Trademark von Love A, genau wie die akkordfreie-Gitarre, die in der zweiten Hälfte des Songs wieder da ist und die in Verbindung mit dem bereits beschriebenen krachigen Anfang fast noch besser als zuvor funktioniert. Love A waren nie weg und doch ist „Nichts ist Neu", und hier stellvertretend der Song „Treeps", ein Beweis dafür, wie sehr die Band sich entwickelt hat und nun selbst einen großen Schatten wirft, in dem sich zahlreiche junge Bands eingefunden haben. Aber so ist das eben...wenn man sich schon in den Schatten stellt, dann bei den Besten.





von Ollo Pascow VERLIEREN



Die Academy unterrichtet wieder...und man merkt Ihnen an, dass musikalischer Feinschliff nun den „Hauptfach-Status" bekommen hat. Wavig leicht öffnet die Gitarrenarbeit die Gehörgänge der Zuhörer, ein Fundament aus beeindruckend solidem Bass und positiv schnörkellosem Schlagzeug liefert dafür die Grundlage, um dem geneigten Zuhörer dann schließlich Jörkks literarische 9mm Patronen in den Kopf zu jagen . Und einmal drin, kriegt man sie da nur schwer wieder raus.

Die Academy unterrichtet wieder...und man merkt Ihnen an, dass musikalischer Feinschliff nun den „Hauptfach-Status" bekommen hat. Wavig leicht öffnet die Gitarrenarbeit die Gehörgänge der Zuhörer, ein Fundament aus beeindruckend solidem Bass und positiv schnörkellosem Schlagzeug liefert dafür die Grundlage, um dem geneigten Zuhörer dann schließlich Jörkks literarische 9mm Patronen in den Kopf zu jagen . Und einmal drin, kriegt man sie da nur schwer wieder raus.

Zugegeben das Thema „Romantisches Loosen" ist kein neuer Pfad in der Welt der Rock- und Poppoeten, aber wenn es textlich und musikalisch so verpackt ist, dann hört man sich "Verlieren" mit der gleichen Euphorie, immer wieder und wieder genau so gerne an, wie man es sich als heranwachsender Jugendlicher vom Land die „Rocky 2"-Wiederholungen auf VHS angeschaut hat: Auch wenn man genau weiss, dass es final Herr Balboa ist, der bei „9" wieder auf den Beinen steht, bleibt die Faszination und die Aufmerksamkeit jedes Mal die gleiche. So schafft es auch "Verlieren" noch beim x-ten Anhören zu begeistern. Bestes Beispiel dafür, dass man Tonträger immer bis zum Ende hören sollte...."denn am Ende des Tages...."