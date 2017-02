Page Content

​Kalt sieht es aus, das neue Video von Love A zur neuen Single "Nichts ist leicht". Gedreht in der norwegischen Finnmark bei minus 30 Grad mit dem 13-jährigen Espen Burger, der ein Hundeschlittengespann fährt. Die Story des Protagonisten und seines Vaters, die die Hintergrundgeschichte zu den beeindrucken Bildern der Macher von Iconographic liefern, ist eine sehr besondere.



Stefan Falter, Espens Vater, wohnt in der Finnmark. Als Auswanderer aus Schweden zieht er Mitte der 90er um, um als Musher zu leben. In den Hochphasen seines Schaffens trainiert er mehr als 60 Schlittenhunde. 2004 kommt Espen zur Welt. Der Junge selbst wächst mit den Hunden auf und steht von Anfang an auch selbst auf dem Hundeschlitten. Dann folgt 2010 der Schicksalsschlag. Das Haus, in dem die Familie wohnt, fängt Feuer. In Folge einer unerwarteten Explosion verletzt sich Stefan Falter schwer. Mit Verbrennungen und einer schweren Rauchvergiftung liegt er elf Tage im künstlichen Koma. Damit das Training und die Versorgung der Hunde nicht zu kurz kommen, organisieren Helena, die Lebensgefährtin von Falter, und Sohn Espen alles was nötig ist. Während Falter sich selbst wieder ins Leben zurück kämpft, übernimmt Sohn Espen die Verantwortung für die Hunde. Mittlerweile, so heißt es in der Erklärung zum Video, lebt die Familie in einem neuem Haus in der Natur und Vater und Sohn trainieren die Hunde zusammen.



Insgesamt ist die Stimmung und der Text eher düster und begibt sich damit in die Tradition von Love A-Songs wie "Trümmer" oder einiges auf der letzten Platte "Jagd und Hund". Im Pressetext zur Veröffentlichung beschreibt Autor und Musiker Dirk Bernemann die Band Love A mit folgenden Worten: "Texte, in denen sich kein Selbstoptimierer wohlfühlt und Musik wie schräge Architektur, an der du nicht vorbeigucken kannst." Und so auch im neuen Werk der Trierer Band.

Im Refrain singt Sänger Mechenbier fast schon niederschmetternd: "Aber es ändert sich so gar nichts und es macht alles keinen Sinn" und trifft damit vielleicht auch ein Grundgefühl unserer Zeit. Die gefühlte Überforderung und die Resignation scheinen durch, werden aber durch die Geschichte rund um das Video konterkariert. So heißt es in den YouTube-Credits deshalb auch: "Es ist nicht immer einfach, seiner Leidenschaft zu folgen und das zu tun, was man machen möchte. Sich ausleben, auf das Herz hören – nichts ist leicht, aber sonst ändert sich so gar nichts."





Die "Nichts ist Live"-Tour führt die Band in folgende Städte:



11.05. Münster, Gleis 2212.05. Nürnberg, Desi13.05. Berlin, Festsaal Kreuzberg24.05. Hamburg, Molotow25.05. Düsseldorf, zakk26.05. Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden27.05. Leipzig, Conne Island