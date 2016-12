Page Content

​Nachdem vergangene Woche bereits VISEone und Alexandra Prischedko genauer unter die Lupe genommen wurden, widmet sich dieser Artikel Bettina Reichert und Markus Bydolek.





Foto: Laas Koehler, Links: Bettina Reichert; Rechts: Markus Bydolek

Bettina Reichert ist in Trier und der Region keine Unbekannte. Als Malerin stellt sie in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz aus, dabei ist sie auch für ihre Kooperationen mit dem Vorjahresgewinner Andreas Hamacher bekannt. Ihre Kunst birgt etwas Besonderes, nutzt sie doch zur Herstellung ihrer eigenen Farben Ruß aus verschiedenen Schornsteinen mit unterschiedlichen Ursprungsmaterialien, etwa Fichte statt Buchenholz und vieles mehr. Dadurch wird allein schon der Prozess der Farbgewinnung unberechenbar und immer wieder anders. „Es gibt mir Grenzen vor, da er sich, je nachdem welche Technik ich anwende, nicht mehr so verarbeiten lässt wie ich es mir für meine Arbeiten wünsche.Und genau diese Grenzen auszuloten finde ich sehr spannend!“ Überhaupt findet sich in ihrer Kunst, das jeweilige Bild auch sinnlich zu erleben: Nah am Bild kann man den Geruch von Verbranntem noch riechen, durch übereinander gelegte Schichten von Ruß entsteht ein Tiefenraum, der keine einfache optische Täuschung, sondern haptisch erfahrbar ist. Der Unterschied, ob man das Kunstwerk von Nahem oder etwas entfernt betrachtet, offenbart neue Blickweisen.Zur Kunst kam sie bereits als Kind, 2009 bis 2011 studierte die 1967 geborene Künstlerin an der Europäischen Kunstakademie Trier. Für den I AM Kunstpreis hat sich Bettina Reichert allerdings an etwas Neues gewagt: „Wie weit darf ich gehen?“ Lautet der Titel ihrer Installation aus Wachs und Ruß, ein fragiles Gebilde, das nur perfekt ausbalanciert Bestand hat. „Mich hat das Gedankenkonstrukt beschäftigt und die Umsetzung der Materiakomposition hat mich gereizt.Bewegung in Zeit und Raum und das Leichte, die freie Bewegung durch die aufsteigende Wärme der Flamme. Sobald sich eine Kugel des Mobiles verzehren sollte, kommt das Mobile aus dem Gleichgewicht und es erreicht ein Tempo, welches nicht mehr zu kontrollieren ist“, so die Begründung von Reichert, warum sie dieses Kunstwerk für den Kunstpreis ausgewählt hat. Das KM9 hält sie für eine große Bereicherung für die Kunst in Trier. Unweigerlich damit verbunden ist für sie Laas Koehler und auch seine roten Punkte. Umso besonderer ist es für sie, hier zum ersten Mal eine Installation präsentieren zu können.Auch Markus Bydolek ist seit vielen Jahren in der Kunstszene aktiv. Er jedoch hat als Kunstform die Fotografie auserkoren. 1960 in der Nähe von Hildesheim geboren, fand auch er früh zur Kunst. Ein einschneidendes Erlebnis für ihn war der Umzug von der Stadt in den Harz: „Als 6-jähriges Kind war ich überwältigt von der Wildheit, Unendlichkeit und Unergründlichkeit dieses damals vergleichsweise unerschlossenen Mittelgebirges. Natur hatte ich zuvor nur fragmentiert erlebt, in Einzelteilen, die wie Requisiten in einen urbanen Kontext integriert waren“, so der Künstler über den Wald als Quelle der Inspiration, die ihn noch heute beschäftigt. Für ihn ist die Kunst kein Job, sondern eine Lebensaufgabe, die tief in die Persönlichkeit eingebrannt ist. Von daher entschied er sich schließlich, Kunst zu studieren. Wenige Jahre nach dem Beginn 1979 entdeckte er seine Faszination für die Photographie, die Malerei wurde von da an auf Eis gelegt. „Photographie war damals natürlich noch ausschließlich analog, und wer künstlerischen Gestaltungsspielraum suchte, konzentrierte sich auf Schwarzweiß. Faszinierend fand ich die strenge Reduktion auf rein zeichnerische Momente, da mich schon immer das Innenleben der Dinge beschäftigt hat, ihre sichtbaren wie auch ihre verborgenen Strukturen.“ Über die Jahre entwickelte er sich weiter, bis er eine eigenständige Ausdrucksform fand, die er PhotoGraphiken nennt. Mit diesen großformatigen Arbeiten wurde Bydolek bekannt und lotete die Grenzen der Schwarz-Weiß-Photographie bis zum Letzten aus. Die digitale Photographie hat sich weiterentwickelt und damit auch viele neue Möglichkeiten. Außerdem wurde in Markus Bydolek der Wunsch größer, sich wieder mit Farbe zu beschäftigen, wodurch seine aktuelleren Werke starke, intensive und lebendige Farben aufweisen. „Ich übernahm aus meinen alten schwarzweißen PhotoGraphiken das dort entwickelte Kompositionsprinzip, nämlich ein Bild weniger aus den zu erkennenden Bildmotiven aufzubauen, als vielmehr aus den ihnen innewohnenden Strukturen. So entwickelte ich meine nunmehr farbigen PhotoGraphiken, die technisch gesehen natürlich auf völlig andere Weise entstehen als die schwarzweißen. Mit ihrer Farbintensität verprellen sie all diejenigen, für die seriöse Kunst ausschließlich gedeckte und zurückhaltende Farben aufweisen darf. Wer sich jedoch darauf einlässt, erkennt, dass sie lediglich komplexer sind als die schwarzweißen PhotoGraphiken und somit etwas höhere Anforderungen an den Betrachter stellen“, so Bydolek über seine Kunst. Weiter erklärt er: „In Belichtungsreihen, die manchmal Dutzende von Aufnahmen umfassen und sich über etliche Minuten erstrecken können, mache ich sichtbar, was für klassische Photographie zu hell oder zu dunkel ist, und ich halte Bewegungsabläufe fest. Darüber hinaus fokussiere ich aber auch auf unterschiedliche Distanzen. Die spätere Vermischung der daraus resultierenden Bildschichten lässt die Position des Betrachters zur Bildwirklichkeit ins Ungewisse rücken.Somit greife ich in die Tiefen des Raumes und der Zeit hinein und lasse am Ende alles, was ich entdecke, in einem einzigen Bild kondensieren. Das Bild ist ganz flach, dennoch entsteht der Eindruck einer lebendigen Tiefe, in die der Betrachter glaubt hineintreten zu können.“Mit seiner Kunst möchte er sich mit der Vegetation künstlerisch befassen, ohne einfach nur einen einzigen Moment einzufrieren und so die „unverfälschte Wahrheit“ einzufangen. Er hingegen entfernt sich von der Illusion einer angeblich naturgetreuen Abbildung und findet so stattdessen etwas neu Gebildetes mit einer eigenständigen Bildwirklichkeit.Zum KM9 und den Kunstpreis kam er durch Laas Koehler, der ihn aufforderte, sich doch zu bewerben: „Laas moniert zu Recht, dass Kunstwerke, die nur in Museen und anderen speziellen Orten gezeigt werden, von allzu vielen Menschen niemals auch nur zur Kenntnis genommen werden. Er versucht daher mit unterschiedlichen Ideen, ganz neue Besucherschichten für zeitgenössische Kunst zu interessieren. Dabei wünsche ich ihm Erfolg und freue mich über die Möglichkeit an seinem soziokulturellen Projekt teilzunehmen!“