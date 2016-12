Page Content

​In diesem Jahr sind wieder vier KünstlerInnen angetreten, den Preis des KM9 zu erhalten. Darunter VISEone und Alexandra Prischedko, die in diesem Artikel genauer vorgestellt werden sollen.

Ersterer wurde 1969 in Koblenz geboren und kam bereits in seiner frühen Jugend zum Hip-Hop. Als DJ machte er sich einen Namen, besonders in der Region, aber auch national, ist er in vielen Clubs unterwegs gewesen. Mit dem Kontakt zu diesem Genre und der dazugehörigen Kultur wuchs auch das Interesse und die Begeisterung für Graffiti-Kunst. In dieser Szene war er einige Zeit lang aktiv. „Etwa 2007 entdeckte ich die urbane Kunstszene der Designertoys und wurde hier innerhalb der nächsten Jahre weltweit als Customizer und Designer bekannt", so VISEone. Rund sieben Jahre später hieß es dann „back to the roots" und der Künstler begann Stahlskulpturen zu kreieren und den klassischen Tag von der Wand zu lösen und dreidimensional in den Raum zu bringen, parallel experimentierte er mit Mischtechniken auf Leinwänden. „Ich wollte mich abheben und etwas ganz Anderes erschaffen, nicht den klassischen Weg mit Dose oder Leinwand. Darum habe ich mich für die Skulpturen entschieden. Bei den Leinwänden wiederum kann man experimentieren. Ich arbeite hier in vielen Schichten von Farbauftrag, Drucktechnik, Schablonen, Marker und Sprühlack", erklärt VISEone seine Entscheidung für diese Kunstform.

Einer der größten Erfolge war die Ausstellung seiner Arbeiten auf der Urban Art Biennale in Völklingen, die inzwischen eine der wichtigsten Werkschauen des Genres ist. Zum I AM Kunstpreis kam er eher durch Zufall über das Internet. Eine spontane Bewerbung und späteres Treffen mit Laas Koehler führten dann zur Teilnahme. Dabei geht es ihm nicht um den Preis selbst, vielmehr um das Konzept und die Philosophie, die er unterstützen möchte. „Je mehr Künstler sich hier beteiligen, desto interessanter wird die Galerie für Interessenten und Sammler. Ich hoffe, dass mit solchen Aktionen die Galerie gut besucht wird und somit auch dafür sorgt, dass Laas sein Konzept weiterführen kann."

Alexandra Prischedko hingegen hat 2015 an der Hochschule Trier den Master in Kommunikationsdesign abgeschlossen. Inzwischen arbeitet die 1989 geborene Künstlerin selbstständig in verschiedenen Bereichen mit einem Schwerpunkt auf Illustration und Fotografie. Frei nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" reagiert sie mit ihren Arbeiten visuell gerne auf Fragestellungen oder ein vorgegebenes Thema. Prischedko geht es besonders bei der Fotografie um die „Sichtbarmachung des Unsichtbaren". So hat sie die TänzerInnen des hiesigen Theaters fotografiert und nach dem Mehrwert der Tanzfotografie gesucht: „Tanz als der bereits verflossene Moment und Fotografie als der Stillstand scheinen zunächst einander wesensfremd zu sein. Aber ein Foto kann manches eben sichtbar werden lassen, was der Tanz in sich trägt, aber vor unserem Auge „verwischt"." Sie legte dabei einen besonderen Fokus auf Momente des Tanzes, die physisch nicht lange gehalten werden können und den richtigen Augenblick zu erwischen. „Alle Fotos sind so aufgenommen, mit verschiedenen fotografischen Techniken, und sind keine Fotomontage am Computer, damit die Echtheit der Bewegung erhalten bleibt."

Ihre Illustrationen hingegen sollen keine fotografische Wiedergabe der Realität sein, sondern vielmehr das Festhalten eines Augenblickes aus ihrer persönlichen Perspektive. Dazu setzt sie einen bestimmten Fokus und vernachlässigt anderes, wodurch diese Illustrationen, Beobachtungen von Momenten, die Verewigung einer Stimmung und Situation ähnlich einer schnellen Skizze, für Alexandra Prischedko einen gewissen Tagebuch-Charakter erhalten.

Der I AM Kunstpreis bietet für sie einerseits eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Aber vor allen Dingen findet sie es wichtig, gemeinsame Projekte zu machen: „In Trier hatten wir sehr lange Zeit keine Kunstgalerien und jetzt wo es das KM9 gibt, finde ich eine Kooperation super. Beide Seiten können ihre Arbeit zeigen."

In der kommenden Woche werden die beiden Nominierten Bettina Reichert und Markus Bydolek vorgestellt.

Foto: Laas Koehler. Links: Fotografie, Alexandra Prischedko. Rechts: Skulptur, VISEone.