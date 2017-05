Page Content

​Uther Pendragon, der König, wird vor den Augen seines jungen Sohnes Arthur ermordet, dahinter steckt sein Bruder Vortigern, der machthungrig auf den Thron schielt und diesen durch den Königsmord auch erlangt. Arthur selbst wächst in Londinium auf, in einem Bordell lernt er sich durchzuschlagen und entwickelt sich über die Jahre zu einem Kleinkriminellen. Er erfährt von dem dem legendären Schwert Excalibur - und schafft es, die Waffe aus dem Gestein zu ziehen, schließlich ist er der rechtmäßige Thronerbe. Allerdings sträubt er sich dagegen, dieses Erbe anzutreten. Jedes Mal, wenn er das Schwert berührt, wird er mit Bruchstücken seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Im Laufe der Zeit nimmt er seine Bestimmung jedoch an und kämpft gemeinsam mit einigen Rebellen und einer jungen, mysteriösen Magierin gegen die Unterdrückung und den Tyrann Vortigern.

Verfilmungen des Stoffes gibt es, wie bereits gesagt, bereits jede Menge, für fast jede Stilrichtung ist etwas dabei. Guy Ritchie legt die Legende jetzt in ein Fantasy-Mittelalter und behält lediglich einige wichtige Kernelemente bei. Arthur ist kein ehrenwerter Knappe sondern ein durchtriebener, raubeiniger Kleinkrimineller, Merlin kommt gar nicht vor, auch Guinevere lässt sich in der sonst üblichen Form nicht blicken. Die Magie übernimmt stattdessen die unbekannte Frau, so steht es in etwa in der Kritik des Hamburger Abendblattes, das im Anschluss feststellt, dass dies als Popcorn-Kino ganz prächtig funktioniere. Bei der Frankfurter Neuen Presse freut man sich darüber, dass Ritchie mit erfrischendem Eigensinn an den literarisch und filmisch schon gründlich durchgearbeiteten Stoff heranttrete. Und weiter: "Ritchies mystische Leinwandmalerei und die epischen Gemetzel sehen nicht nur im doppelten Sinne fantastisch aus, sondern entwickeln auch eine enorme visuelle Wirkung, die zusammen mit einem vortrefflichen Soundtrack ins Geschehen hineinzieht". Beim österreichischen Kurier spricht man Jude Law die ausdrucksstärkste Rolle zu und verweist auf die geplanten fünf weiteren Teile. Ein passendes Fazit schreibt filmstarts.de: "In „King Arthur: Legend Of The Sword“ trifft moderne Fantasy-Action auf spektakulären Mittelalter-Bombast. Guy Ritchie schafft es, der bekannten Vorlage neue Facetten abzugewinnen und inszeniert seinen Film mit den für ihn so typischen Stilmitteln."

In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche.



Foto: Warner Bros.