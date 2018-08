Zwei Tage Profiradsport an der Mosel

Page Content



Johannes Fröhlinger: Ich hatte den ganzen Juli keine Rennen. Abgesehen von einem Trainingslager mit dem Team, halte ich mich gerade größtenteils in meiner Wahlheimat Freiburg im Breisgau auf.



Auf deiner Facebook-Seite hast du ein Posting geteilt, wo du mit anderen Fahrradfahrern die Etappen der Deutschland-Tour von Bonn durch die Eifel nach Trier zur Vorbereitung abfährst. Kennst du schon Streckenabschnitte in der Region aus deiner Vergangenheit?



Ja. Vor allem große Teile der 2. Etappe durch die Eifel mit Ziel in Trier kenne ich sowohl aus der Vergangenheit als auch, da ich sie gemeinsam mit dem neuen deutschen Meister Pascal Ackermann abgefahren bin.



Was gehört noch zur Vorbereitung für die Tour?



Bei den vielen Rennen, die wir im Jahr fahren, können wir nicht immer alle Strecken vorher abfahren. Heutzutage kann man sich aber mit Google Earth ebenfalls einen guten Eindruck von einzelnen Streckenabschnitten verschaffen.

Das 2. Teilstück von Bonn nach Trier gilt als Königsetappe. Was macht sie so besonders?



Die erste Hälfte der Etappe ist noch relativ einfach gestaltet worden und man hat versucht eine Strecke durch die Eifel mit nur wenigen Anstiegen zu finden. Gegen Ende wird es jedoch immer hügeliger mit schweren Anstiegen aus dem Moseltal heraus. Spätestens auf der Zielrunde hinauf zum Trierer Petrisberg sollte das Feld der Fahrer sehr stark selektiert werden.



Du fährst am 24. August sozusagen an deiner alten Heimat vorbei. Ist das etwas Besonderes für dich oder bist du bei dem Gedanken genau so fokussiert wie bei jedem anderen Rennen?



Leider weiß ich noch nicht, ob ich am Start sein werde, da die Deutschland Tour sich mit der Vuelta a Espana terminlich überschneidet. Falls ich dabei sein würde, wäre es definitiv etwas ganz Besonderes für mich. Als Kind habe ich am Streckenrand der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt gestanden und viele Jahre später glaubte ich schon nicht mehr daran einmal selber bei einem Profirennen durch meine Heimatregion mitfahren zu können.



Es ist davon auszugehen, dass du noch den ein oder anderen in Trier lebenden Bekannten hast. Gibt es dann die Möglichkeit, die alten Freundschaften zu pflegen, sich vielleicht auf einen Wein zu treffen? Oder lässt dass die Professionalität nicht zu?



Ja, ich habe noch so einige Bekannte in Trier und würde mich freuen den ein oder anderen kurz sehen zu können. Ein Wein am Abend ist allerdings eher selten drin innerhalb einer Rundfahrt. Oft bleibt einfach keine Zeit und außerdem muss man als Rennfahrer immer darauf bedacht sein bestmöglich zu regenerieren.



Du bist jetzt schon seit vielen Jahren Mitglied des Sunweb-Teams. Wie kam und kommt es zu dieser Treue?



Seit 2011 fahre ich bereits in dieser Mannschaft. Lediglich der Name hat in den letzten Jahren mehrfach gewechselt auf Grund von unterschiedlichen Sponsoren. Die Teamverantwortlichen und ich kennen uns gegenseitig sehr gut und wissen was wir aneinander haben. Meine Zuverlässigkeit und Loyalität schätzt man sehr. Jedes Jahr kommen und gehen Fahrer. Selber bin ich jetzt schon lange geblieben und werde auch 2019 für das Team Sunweb fahren.



Dein vielleicht größter Erfolg war ein 3. Platz auf einer Etappe der Tour de France. Dieser liegt schon ein paar Jahre zurück und mit 32 Jahren bist du nicht mehr der Allerjüngste. Welche Ziele möchtest du noch erreichen, bevor du die Pedale an den Nagel hängst?



Momentan fühle ich mich noch sehr wohl und bin immer noch jeden Tag genauso motiviert, wie vor 12 Jahren. Natürlich beschäftige ich mich bereits mit einem möglichen Karriereende, aber mein Ziel ist es noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau weiter zu fahren.