Immer unterwegs

hunderttausend.de: Hi Jared, wir freuen uns wirklich sehr darauf, dich Ende September nochmal in Trier sehen zu können. 2015 hatten wir schon einmal das Vergnügen, ein Interview führen zu können, damals hast du mit The Scandals als Support für The Gaslight Anthem in Luxemburg gespielt. Magst du unseren Lesern erzählen, was sich seitdem geändert hat?



Jared Hart: Wow, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Ich würde sagen, abgesehen von meinen Sorgen über den Zustand der Welt hat sich aber nicht so viel geändert. Ich bin immer noch unterwegs und auf Tour, schreibe Musik und bin schon aufgeregt zurück nach Europa zu kommen. Ansonsten habe ich einen neuen Hund und meine Haare sind ein wenig gewachsen.

Warum und wann hast du entschieden, dein Solo-Projekt zu beginnen? Und hast du jemals darüber nachgedacht, die Songs stattdessen für ein Scandals-Album zu benutzen?

Genau so hat das ganze Solo-Ding tatsächlich angefangen. Über die Jahre habe ich diese Songs angesammelt, die nie so richtig in den Sound reingepasst haben, an dem wir für The Scandals gearbeitet haben. Also hab ich sie für später erstmal weg geschoben. 2014 fragte mich ein Freund, ob ich nicht ein Akustik-Split mit ihm machen wolle. Nachdem ich bereits einige eigene Akustik-Touren hinter mir hatte, wurde die Vorstellung solche Songs zu veröffentlichen ziemlich attraktiv. Und als wir dann an den Aufnahmen waren, habe ich den Prozess sehr genossen und entschieden, dass wir mehr draus machen und mit zwei weiteren Songs eine EP veröffentlichen. Dann wurde es noch mehr und irgendwann wurde es mein Past Lives und Pass Lines-Album. Einige der Songs gehen zurück aufs Jahr 2009. Die waren eigentlich nie dafür gedacht, dass irgendjemand anders sie hört, sondern vielmehr eine persönliche Reflexionsmöglichkeit für mich. Aber jetzt hat es mich ziemlich weit gebracht, an Orte, von denen ich nie dachte, je hinzukommen und darüber bin ich ziemlich froh.



The Scandals gibt es ja jetzt schon wirklich lange, deine EP Lucky Seven wurde im April 2017 veröffentlicht und dein Soloprojekt ist ziemlich erfolgreich. Ist es da schwierig, alles unter einen Hut zu bringen? Du arbeitest ja auch noch als Tour-Musiker für andere Bands, beispielsweise für Brian Fallon.

Ja, wir sind im Moment echt viel auf Tour. Aber ehrlich gesagt ist es ziemlich einfach, alles zu managen. Ich mach die meisten dieser Dinge aus einer Art Notwendigkeit heraus. Ich liebe es einfach, auf Tour zu sein. Daher fülle ich die Zeit, in der ich nicht auf Tour bin, mit einer anderen. Letztes Jahr, als ich mit Brian unterwegs war, hätte ich direkt eine weitere Tour drangehangen, während jeder andere nach Hause wollen würde. Sie hätten mich für verrückt erklärt, was ich nicht war, höchstens manchmal ein bisschen müde.

2015 hast du uns erzählt, dass die Musik noch nicht für deinen Lebensunterhalt ausreicht und in einem anderen Interview las ich, dass du zwischendurch auch mal fünf Minijobs hattest. Hat sich das inzwischen geändert?

Ich denke, es ist ein bisschen besser geworden, obwohl ich immer noch bei einigen verschiedenen Jobs arbeite, wenn ich nicht auf Tour bin. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich übers Jahr verteilt so viele Konzerte spielen kann, aber sie reichen nicht immer für alle Rechnungen aus. Daher mache ich weiterhin Jobs, die mir diesen Lifestyle ermöglichen.

Jetzt kommst du zurück nach Trier, hast du irgendwelche Vorhaben oder Erwartungen?

Ich erwarte eine großartige Nacht zu haben und mit einigen bekannten Gesichtern abzuhängen. und ich habe definitiv vor, ein bis zehn Bier zu trinken.

In einem älteren Interview, ich glaube 2014, sagtest du mal, du würdest deine Haare nie wieder bis zu den Schultern wachsen lassen. Schaut man sich jetzt dein Instagram-Profil an, scheint es, dass du dem ganzen doch nochmal eine Chance geben magst. Gibt es noch weitere Dinge oder schlechte Angewohnheiten, die du nie wieder machen würdest?



Tatsächlich ist es eine Wette und ich hoffe echt, dass der andere Typ sich bald endlich mal die Haare schneidet (lacht). Aber ich denke, ich bin ganz gut darin, aus der Vergangenheit zu lernen, auch wenn es oft auf die harte Tour war.



Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg beim Konzert in Trier!



Karten für das von SDIYG organisierte Konzert gibt es für gerade mal 8,00 Euro bei Ticket Regional und allen anderen Vorverkaufsstellen. Als Support spielt Travel & Trunks.







Foto: Greg Pallante