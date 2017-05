Page Content

​In den fünf verschiedenen Museen findet sich ein breit gefächertes Programm mit Führungen und anderen Angeboten, die nicht nur die jeweiligen Dauerexponate und Sonderausstellungen behandeln, sondern auch einen speziellen Blick auf weniger alltäglich zugängliche Bereiche ermöglicht.



Rheinisches Landesmuseum



Das bedeutende archäologische Museum bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und präsentiert neueste Fundstücke. In der Römerstadt Trier finden ständig Grabungen statt, die neue Objekte zu Tage fördern - für das Museum immer wieder eine Bereicherung der Bestände. Am Museumstag werden besonders die neuesten Funde aus den Grabungen in der Paulinstraße hervorgehoben. Eine Depotführung gibt zudem den Blick frei auf die archäologische Arbeit. Spektakuläre Funde werden in der Führung durch die Dauerausstellung vorgestellt und in Expertengesprächen können weitere Geschichten erfragt werden. Auch Kinder werden sich hier nicht langweilen: Der Kinderaudioguide leitet sie durch die Dauerausstellung und die Familienführung "Neues aus dem Untergrund" lässt den Nachwuchs in die römische Vergangenheit Triers eintauchen. In einem Workshop dürfen die Kids auch selbst auf Spurensuche gehen.



Museum am Dom



Das bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum hat von 12 bis 18 Uhr geöffnet und bietet alle 30 Minuten Kurzführungen zu Exponaten des Hauses an. Daneben gibt es auch spezielle Führungen, die den antiken Inschriften oder Personenabbildungen auf die Spur gehen. Auch die Sonderausstellung "Die Misereor Hungertücher" wird genauer untersucht. Kinder können ihr detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und kniffligen Indizien quer durch das Museum folgen.



Karl-Marx-Haus

Aktuell ist im Geburtshaus von Karl Marx die Sonderausstellung "Marx, Brandt und Christo" zu sehen. Hierzu gibt es verschiedene Führungen, die sich mit den Künstlerpersönlichkeiten Jeanne-Claude und Christo, Karl Marx allgemein und Willy Brandt beschäftigen. Zweimal wird eine filmische Dokumentation der Reichstagsverhüllung durch Christo gezeigt. Ab 13 Uhr findet für Kinder der kreative Workshop "Stofftasche" statt.



Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach



Für wenige Tage ist in der Schatzkammer der berühmte "Ada-Kodex" zu sehen. Weitere Höhepunkte sind der "Codex Egberti", die "Trierer Apokalypse" und die Gutenbergbibel. In drei Führungen werden die Exponate des Museums genauer vorgestellt. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder und Erwachsene bei einer Druckvorführung der antiquarischen Handpresse dabei sein.



Stadtmuseum Simeonstift



Auch das Museum an der Porta Nigra ist Teil des Museumstages und bietet Führungen, Workshops, diverse Aktionen und Informationsstände an. Das Team des Stadtmuseums stellt so die aktuellen und geplanten Projekte und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen vor. Stündlich finden Führungen, Vorträge und Präsentationen durch die Dauerausstellung und die beiden aktuellen Sonderausstellungen "Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten" und "Shibori. Mode aus japanischen Stoffen" statt. Auf dem Porta Nigra Vorplatz ist das Stadtmuseum gemeinsam mit der Kulturkarawane unter dem Motto "Klein anders" präsent. Hier gibt es Sitzgelgenheiten, eine Leselounge und auf der Bühne sollen nicht nur rege Diskussionen stattfinden. Hier werden die ganzjährigen Angebote für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Das Triki-Büro spielt das Bild "Hoher Besuch in der Bauernstube" mit Stabpuppen nach.



Alle Programmpunkte und die jeweiligen Anfangszeiten sind über unten stehenden Link abzurufen. Übrigens führt der Internationale Museumstag auch in Luxemburg am 20. und 21. Mai zu offenen Türen. Viele Museen im ganzen Großherzogtum verteilt bieten neben freiem Eintritt auch diverse Sonderprogramme und spezielle Führungen an.