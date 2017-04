Page Content

​hunderttausend.de: Hey Ruin, „Das ist der Sound für heute Nacht“: Wie sieht für euch denn die perfekte Nacht aus?

André: Auf die Band bezogen ist das natürlich eine Nacht auf Tour, irgendwo in einem ausverkauften Club nach dem Konzert in einer netten Unterhaltung am Merchtisch. Der DJ spielt 90er Ami-Rap und alle haben sich lieb. Ansonsten darf es auch gerne eine Nacht auf der Couch vor Netflix sein :).

Jan: Ne perfekte Samstag Nacht endet immer im Knast.

Jan: Von Zeit zu Zeit muss ich ja immer wieder zur Post; zum Beispiel wenn der Postmann kam und ich nicht zu Hause war. Dann ziehe ich mir ein paar Sneaker an und gehe los. Die Post ist halt auch nicht mehr das, was sie mal war seit der Privatisierung. Da wird Vieles in Subunternehmen ausgelagert und so. Von daher Punk, weil ich klar für Verstaatlichung bin. Also: Schublade zu.