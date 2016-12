Page Content

​"Den Ballonsport habe ich nach meinem 40. Geburtstag kennen gelernt. Von Beginn an hat mich die Möglichkeit, fast lautlos über der Erde zu schweben, ungemein fasziniert. Und so beschloss ich, selbst den Pilotenschein zu machen und aus meinem Hobby wurde letztes Jahr dann unser Unternehmen HTS", so der Geschäftsführer Walter Nemesheimer. Als Familienunternehmen wird viel Wert auf eine angenehme Atmosphäre gelegt, mit den Fahrgästen kommuniziert man hier auf einer sehr persönlichen Ebene. Das mag am allgemein unter Ballonfahrern üblichen 'Du' liegen, welches Barrieren und Hierarchien abbauen hilft, aber vor allen Dingen an dem gemeinschaftlichen Erlebnis. Ohne die Mithilfe der Fahrgäste beim Start und der Landung, fiele ein wichtiger Baustein weg, alle Fragen werden geduldig und ausführlich beantwortet und man merkt der gesamten Crew an, dass sie mit Herzblut bei der Sache ist. Dabei ist es ganz unterschiedlich, wer mit im Korb ist: Von Jung bis Alt ist hier alles vertreten - junge Leute Mitte 20, Paare im mittleren Alter oder RentnerInnen, selbst Kinder dürfen mitfahren, solange sie über den Korbrand schauen können und über 11 Jahre alt sind.

"Wir haben drei unterschiedliche Tickets im Angebot", so Gabi Nemesheimer, Telefonfee und Teil der Bodencrew. "Einerseits bieten wir natürlich Standard-Fahrten an, die morgens oder abends stattfinden können. Unsere Preise sind dabei unter der Woche etwas günstiger als freitags bis sonntags. Andererseits haben wir aber auch zwei Specials im Angebot. Besonders schön sind unsere Romantikfahrten. Eine Verlobung im Korb ist eben immer wieder etwas ganz Besonderes." Hier ist man als Paar nur mit dem Piloten zusammen in der Luft und kann die fantastische Aussicht in Zweisamkeit genießen. Im Preis inbegriffen ist dabei eine Flasche Sekt und in Absprache lassen sich auch kleinere Überraschungen realisieren, sodass es ein wirklich individuelles Erlebnis wird.

Ganz neu in der Region und gerade für Sportfans ein echtes Schmankerl ist das Ballon-Trekking. Dazu eignen sich insbesondere die Morgenfahrten hervorragend. Bei Sonnenaufgang geht es los. Die Fahrgäste bringen ihre Fahrräder oder ihre Wanderausrüstungen mit und sobald alles aus dem Hänger geladen wurde und die Ballonfahrer in der Luft sind, verstaut die Bodencrew das Gepäck und nimmt die Verfolgung auf. So weit, so üblich. Doch nach der Landung wartet nicht nur eine kleine Stärkung in Form eines Frühstücks mit Kaffee auf die erfolgreichen Luftraumbeobachter, sondern auch die zuvor eingepackte Ausrüstung. Und dann kann das Abenteuer auch schon weitergehen: Mit einer Wanderkarte oder einem GPS-Gerät bewaffnet, machen sich die Gäste zurück auf den Weg zum Startpunkt. Wo man landet, weiß man im Vorfeld nie genau und wie weit man kommt, hängt vom Wind ab. Wandernd oder radfahrend geht es also zurück zu den Autos oder ins eigene Dorf, je nachdem wo gestartet wurde. Ein sportlicher Tag mit abenteuerlichen Herausforderungen, wie geschaffen für einen sonnigen Samstag oder Sonntag.

Telefonisch oder online kann man sich weiter über die Buchung einer Ballonfahrt informieren, auch Last-Minute-Geschenke kurz vor Weihnachten sind noch per E-Mail möglich.

Foto: Lisa Nemesheimer