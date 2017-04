Page Content

hunderttausend.de: Gerade seid ihr ja wirklich erfolgreich unterwegs. Euer zweites Album Vom Wissen und Wollen kam wirklich gut bei den Hörern an, ihr habt einen langen Festival-Sommer hinter euch, auch wenn einige Auftritte ausgefallen sind, seid im Herbst unterwegs gewesen und kommt jetzt wieder auf Tour durch deutsche Clubs. Klingt nach nem straffen Zeitplan, bleibt da noch genug Zeit für Entspannung und sich selbst?

Mathias: Nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Aber was heißt auch, ob da genug Zeit für uns bleibt. Wir sind zum Beispiel froh, dass wir im Herbst nicht wieder unterwegs sein werden. Vielleicht finden wir da ja auch etwas Zeit, mal wieder gemeinsam Musik zu machen. Aber das Touren selbst ist inzwischen auch gar nicht mehr so unglaublich anstrengend, sondern eine schöne und erfüllende Zeit. Daher ist es auszuhalten (lacht).



Jetzt kommt am 31. März euer Live-Album. Die Aufnahmen sind von verschiedenen Konzerten – warum habt ihr euch nicht für eine Venue entschieden?

Mathias: Wir haben da alle durchgehört, die wir hatten, und einfach den Take genommen, der uns am besten gefallen hat. Wir wollten gerne einen Querschnitt über die ganze Tour geben und nicht nur in einem großen Laden aufzeichnen. Wir haben auch viel mitgefilmt und dadurch ist es eine schöne Erinnerung an die gesamte Erfahrung, die wir da gemacht haben.



Als ich euch in Luxemburg sah, kam es mir ein wenig so vor, als läge der Fokus live viel mehr auf der Musik als auf den Vocals. Das mag eventuell nur dort so gewesen sein, aber teils war der Gesang so leise abgemischt, dass er fast schon unterging. War das nur Zufall bei dem einen Konzert oder ist es tatsächlich eher so, dass ihr da mehr Wert auf ein gutes Zusammenspiel legt und die Texte etwas in den Hintergrund rücken?

Philipp: Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Aber gerade bei so kleinen Clubs wie dem Rotondes ist es auch schwierig, die perfekte Balance zu finden und die Vocals über die Lautstärke der Band zu bringen. Unser Mischer hat natürlich alles getan was geht, aber irgendwann geht halt nichts mehr. Werden wir ihm aber gleich unter die Nase reiben (lacht).



Mathias: Er ist auch ne sehr selbstkritische Person. Tendenziell ist er auch eher jemand, der den Gesang sehr laut macht. Auf unserem Album sind die Vocals tendenziell aber auch ziemlich leise, wir wollten da an der Untergrenze bleiben. Wenn sich so ein Gesang leicht über die Musik legt, dann wirkt die Musik oft auch weniger energetisch. Dieses Gefühl, dass man da alles reinknüppelt, das bleibt dann halt aus.



Mit Vom Wissen und Wollen seid ihr auf Platz 14 der Charts gelandet. Hat das irgendeine Bedeutung für euch oder ist es nur ein netter Nebeneffekt, über den man sich kurz freut, aber nicht weiter drauf achtet?

Mathias: Das letztere auf jeden Fall.



Philipp: Unser Booker hat sich wohl gefreut, damit kann man gut in Verhandlungen gehen, dass die Band schon gecharted ist.



Eure Vinyls sind immer limitiert und oft handsigniert. Vom Stehen und Fallen noch zu bekommen ist richtig schwierig. Ist das ein kleines Geschenk eurerseits an die Vinyl-liebenden Fans, die dadurch etwas Besonderes in die Hände bekommen, das nicht jeder hat?

Philipp: Wir mögen das total. Vor allem hat man bei Vinyl immer noch das coole Artwork mit dabei, das in der Größe viel besser rüberkommt. Das Limitierte war dann damals eine Idee bei „Vom Stehen und Fallen". Es ist ziemlich lustig, dass die Nachfrage inzwischen so groß ist. Aber du hast schon recht, es ist ein kleines Geschenk an Liebhaber.



Ist es denn für dich persönlich wichtig, etwas Materielles in der Hand zu haben was Musik angeht oder stehst du da mehr auf Streaming-Dienste, die ja oft kaum Wünsche offenlassen?

Philipp: Ich saug mir da eher alles aus dem Internet, natürlich nur legal. Wir sind da aber alle sehr unterschiedlich.



Mathias: Ich hab alles schon ausprobiert, aber gerade gestern hab ich eine Festplatte mit MP3s wieder gefunden, auf der alles mögliche drauf war – Alben, die ich mir von CD mal gesichert hab und vieles mehr. Ich hab mich da wirklich tierisch gefreut. Allerdings bin ich nicht so der Vinyl-Fan. Dieser ganze Vintage-Vibe, wenn man neue Produktionen nochmal auf Plastik presst, nur damit es sich etwas kratziger anhört, das kann ich nicht so nachvollziehen. Bei alten Platten ist das wieder was Anderes, die finde ich auch ziemlich geil. Aber ich bevorzuge doch CD, da muss man sich auch hinsetzen und sich die Zeit nehmen, es durchzuhören. Insgesamt bin ich aber vollkommen zufrieden, solange irgendwie Musik rauskommt.

2014 hieß es in einem Artikel beim Focus, dass die Band inzwischen ein FullTimeJob ist, von dem man aber noch nicht so ganz leben könne. Hat sich das inzwischen geändert?

Beide: Das ist eigentlich immer noch genauso.

Philipp: Hat sich so knapp unter der Grenze und dem Existenzminimum eingependelt. Aber das könnte auch daran liegen, dass wir unsere Live-Shows noch mehr pushen wollen. Wir sind total gut darin, das Geld, das wir eingenommen haben, direkt wieder für irgendwelche Sachen raushauen, die eben die Konzerte noch besser machen könnten.



Mathias lebt jetzt in Leipzig, gerade seid ihr von Berlin aus unterwegs nach Stuttgart, die räumliche Entfernung unter den Bandmitgliedern hat sich also schon vergrößert. Hat das einen Einfluss auf Heisskalt? Etwa darauf, wie ihr gemeinsam Musik schreibt oder probt?

Mathias: Die Zeit, die man miteinander verbringt, die wird halt intensiver. Es fühlt sich ein wenig so an wie bei einer Fernbeziehung. Alles ist viel komprimierter geworden. Ich persönlich finde das ganz gut, weil es einen guten Flow mit sich bringt. Wir machen, wenn wir dann mal zusammen sind, ziemlich viel in kurzer Zeit und gleichzeitig in hoher Qualität. Da macht es dann auch Spaß, gemeinsam Musik zu machen.



Hoffnung in euren Texten ist etwas, das du, Mathias, in anderen Interviews immer wieder erwähnst. Ist es für dich wichtig, eben diese Hoffnung in euren doch eher düsteren und melancholischen Texten zu verpacken, um für dich selbst eine Art Lichtblick nicht zu verlieren?

Mathias: Das kann ich so gar nicht sagen. Ich bin mal hoffnungsvoller und mal etwas weniger hoffnungsvoll unterwegs. Das ist auf jeden Fall keine bewusste Entscheidung. Tatsächlich finde ich Vom Wissen und Wollen auch gar nicht so hoffnungsvoll. Zu dem Zeitpunkt, als ich Texte schrieb, hatte ich auch gar nicht so das Gefühl, als gäbe es viel Anlass für Hoffnung.



Zuletzt seid ihr in Frankreich gewesen auf Einladung des Goethe Instituts. Wie wars dort und würdet ihr das wieder machen?

Mathias: Es war ne coole Reise. Wir haben interessante Sachen erlebt. Im Nachhinein hätte ich vor allem nicht erwartet, dass wir vor so vielen gut situierten Kindern spielen, die den Luxus haben, Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Es war total verrückt, morgens um zehn vor elf bis siebzehn Jährigen zu spielen. Das ist ja komplett das Gegenteil von dem, was wir auf einer normalen Tour gewohnt sind. Dennoch würde ich und auch der Rest der Jungs wirklich gerne nochmal auf Einladung des Goethe Instituts in irgendein Land fahren und dort vor Kids spielen.



Trier wird am 13. April euer Tourabschluss sein. Freut ihr euch darauf, dann endlich wieder im eigenen Bett zu schlafen und ist es erfahrungsgemäß eher so, dass man beim letzten Gig nochmal alles rausholt oder ist da teils die Luft schon richtig raus?

Mathias: Ich freu mich auf jede einzelne Nacht, die ich im Bus schlafen darf. Es gibt nichts Romantischeres und Schöneres.



Philipp: Vor allem sind wir ja jetzt nur zwei Wochen unterwegs, da ist auch das Heimweh kein Ding.



Mathias: Aber für Jan, unseren Lichtmann, wird's trotzdem wieder super anstrengend, der wird total auf dem Zahnfleisch gehen, weil er im Bus überhaupt nicht schlafen kann. Es wäre also ganz super, wenn alle, die das lesen, ihm einfach Schokolade oder Liebesbriefe mitbringen, damit der Arme was zum Freuen hat.

Vielen Dank und bis in Trier!