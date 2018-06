Den Abschluss des Doppelpass-Projektes soll übrigens eine Publikation bilden, die in der Retrospektive die gemachten Erfahrungen und Ergebnisse der Untersuchung festhält. „Wir werden also darüber schreiben, was wir über die (internationale) Solidarität herausgefunden haben. Zudem sehen wir uns auch an, wie die Zusammenarbeit geklappt hat und damit auch wie künstlerisches Arbeiten und darstellende Kunst in Deutschland aufgestellt ist. Damit kann man weitergehend auch untersuchen, was sich verändern sollte und inwieweit diese Strukturen ineinandergreifen. In den letzten Jahren hat sich auch vermehrt herauskristallisiert, dass die Freie Bühne ein ganz wichtiger Impulsgeber für die darstellende Kunst war“, fasst Johannes Wenzel die Pläne für die nähere Zukunft bezogen auf dieses Projekt zusammen. Den Abschluss des Doppelpass-Projektes soll übrigens eine Publikation bilden, die in der Retrospektive die gemachten Erfahrungen und Ergebnisse der Untersuchung festhält. „Wir werden also darüber schreiben, was wir über die (internationale) Solidarität herausgefunden haben. Zudem sehen wir uns auch an, wie die Zusammenarbeit geklappt hat und damit auch wie künstlerisches Arbeiten und darstellende Kunst in Deutschland aufgestellt ist. Damit kann man weitergehend auch untersuchen, was sich verändern sollte und inwieweit diese Strukturen ineinandergreifen. In den letzten Jahren hat sich auch vermehrt herauskristallisiert, dass die Freie Bühne ein ganz wichtiger Impulsgeber für die darstellende Kunst war“, fasst Johannes Wenzel die Pläne für die nähere Zukunft bezogen auf dieses Projekt zusammen.

Termine: 20., 22. und 27. Juni 2018 jeweils 19:30 Uhr

24. Juni 2018 um 18 Uhr



Eintritt: 14,00 Euro (10,00 ermäßigt)

Fotos: Philipp Kirsch

Ab dem 20. Juni wird an insgesamt vier Terminen also das Stück "Zertritt dir die Füße, nur Mut" gezeigt. Das Grundszenario geht davon aus, dass die Gesellschaft und Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, nach einem Finanzcrash zusammengebrochen ist. Insbesondere in den Metropolen wie Frankfurt a.M. herrschen chaotische Zustände und die Menschen versuchen irgendwie zu überleben, nachdem auch die Logistik und damit die Versorgung nicht mehr funktioniert. Gewalt prägt den Alltag, das Recht des Stärkeren scheint zu überwiegen. In diesen Unruhen bricht eine kleine Gruppe von vier Leuten auf in Richtung Westen. Denn irgendwo an der französischen Atlantikküste soll es eine auf Solidarität basierende Gesellschaftsform geben, in der all die chaotischen Zustände nicht mehr zu existieren scheinen. „Wir haben uns da an andere endzeitliche Phantasien gehalten, in denen es ja zumeist immer einen bestimmten, paradiesisch anmutenden Ort gibt, den man erreichen muss, damit alles wieder gut wird“, erläutert Naumann. Dass dieser Weg mit Problemen und Hindernissen gespickt ist, liegt nun mal in der Natur der Sache. „Wir haben eine Figur erschaffen, die die ‚relevante Literatur’ gelesen hat. Also diese Person kennt die Sci-Fi-Romane, –Filme und –Serien mit apokalyptischer Thematik. Denn uns kam es immer so unglaubwürdig vor, dass die Protagonisten in solchen Medien sich zumeist so verhalten, als hätten sie noch nie in ihrem Leben etwas von einem Zombie gehört und immer ganz überrascht sind. Dadurch kommt es eben nicht zu dieser Absurdität, stattdessen kommt es zu Diskursen, wie man damit umgehen soll“, so Naumann weiter. Es finden sich also entsprechend viele Anspielungen auf Popkultur und Dystopie, aber auch auf politische Theorien. Trocken wird dies sich allerdings nicht gestalten, sondern die Bezüge und Hinweise werden mit viel Humor eingebracht, es gestaltet sich tatsächlich ein Stück weit als Groteske.