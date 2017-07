Page Content

​Wer an Fury In The Slaughterhouse denkt, der denkt dabei vor allem an einen besonderen Song. "Won't forget these days" wurde 1990 veröffentlicht und befand sich auf dem Album "Jau!". Und so hallte es vor der Porta noch lange nach dieser Satz, der so viel mehr ausdrückt als das bloße erinnern. Es geht um die Sehnsucht, die jeder Mensch bereits gespürt hat. Gefühle und Emotionen durch Erinnerung zu wecken. Gedanken und Momente nochmal neu zu spüren. Und es ist davon auszugehen, dass ein solcher Moment auch beim Porta Hoch Drei Open Air am Donnerstag und Freitag entstanden ist.



Das Lächeln ist den Mitglieder der Band auf jeden Fall ins Gesicht gezeichnet. Vor beeindruckender Kulisse und bei gutem Wetter zeigt Fury, dass der Rock auch noch heute in ihnen steckt. Gitarrist Christof Stein-Schneider rockt, als hätte es die Trennung von Fury vor dem 30-jährigen Jubiläum nicht gegeben. Seit 30 Jahren bestehen Fury In The Slaughterhouse und gelten bis heute als eine der einflussreichsten deutschen Rock-Bands.

Auch die Brüder Wingenfelder sind gut aufgelegt. So erzählt Thorsten davon, wie er seine Frau, mit der mittlerweile 21 Jahre verheiratet ist, in Trier kennen lernte. Und das Publikum dankt es der Band mit lang anhaltemden Applaus und textsicherheit, nicht nur beim anfangs genannten Song. Auch das fast schon hymnische "Radio Orchid" oder das The Cure-Cover "Boys don't cry", bei dem Support-Act Jan Loechel mit auf der Bühne steht.



Der hatte, zusammen mit den bekannten Musikern Anne de Wolff und Ulrich Rode den Konzertabend eröffnet. Die sanften Singer-Songwriter-Klängen machten zwar aufgrund des Wetters und der entspannten Atmosphäre durchaus Spaß, waren aber vielleicht an der ein oder anderen Stelle etwas zu sanft um auf den doch durchaus rockigen Main-Act hinzuarbeiten. An der Qualität des Musikers lag es jedoch nicht, dass bei den ersten zwei bis drei Songs von Fury das Publikum sich noch etwas zurückhaltend zeigte, nur um dann um so ausladender loszulegen.



Es waren zwei tage, an die man sich gerne zurück erinnern wird. Das Porta Hoch Drei Festival ist als Festival aus dem Konzertkalender Triers nicht mehr weg zu denken. "Won't forget these Days" im Juni. An denen die Porta Nigra, die in ihrer Geschichte schon viel gesehen hat, ein musikalisches Highlight nach dem nächsten erlebt.