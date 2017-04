Page Content

hunderttausend.de: Mit deinem aktuellen Album „Grand Départ" gehst du ein paar neue Wege. Teilweise geht das recht weit weg von tanzbaren Club-Sounds. Wie kam es dazu?

Fritz Kalkbrenner: Ich glaube der Sound des Albums ist ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Zunächst das persönliche Alter mit dem sich eine gewisse Gediegenheit nicht umgehen lässt. Außerdem der Fakt, dass ich schon immer versucht habe die unterschiedlichen musikalischen Lager, klassische Instrumente und elektronische Klänge, in meiner Musik miteinander zu versöhnen. Grand Départ ist dann das Ergebnis davon.

Deine Alben sind auch auf Schallplatte erhältlich. Nutzt du daheim auch das mittlerweile wieder angesagte Vinyl oder bist du eher digital unterwegs?

Die Veröffentlichung der Alben auf Vinyl ist meiner Herkunft aus dem Clubkontext geschuldet, dort war Vinyl auch nie wirklich weg. Deshalb habe ich daheim schon immer viel von Schallplatte gehört. Ich nutze aber ebenfalls digitale Musik, da muss man keine Grenzen ziehen.

Du hast bereits öfters durchblicken lassen, dass dir das Format Album wichtig ist. Steht einem das in der aktuellen schnelllebigen Zeit manchmal im Weg?

In Zeiten von Playlists, wo Songs einzeln und aus dem Kontext gerissen abgespielt werden, wird es immer schwieriger ein Album als Ganzes zu vermarkten. Dieser Trend geht immer weiter und hält an. Was die Zukunft bringt, muss man erstmal abwarten, aber ich hoffe, dass auch beim nächsten Mal die Veröffentlichung eines Albums noch Sinn macht.

Du und dein Bruder, ihr seid beide mit elektronischer Musik erfolgreich. Bis auf die Zusammenarbeit bei „Sky & Sand" seid ihr dennoch eure eigenen Wege gegangen. Wie ist euer Verhältnis heute? Käme es für dich nochmal in Frage, etwas mit Paul zusammen zu veröffentlichen?

Unser Verhältnis heute ist sehr gut, in unserem Alter kabbelt man sich ja nicht mehr wirklich. Zurzeit ist jeder mit seinen eigenen Projekten beschäftigt, und für die nächste Zeit ist keine weitere Zusammenarbeit geplant.

Du hast als Journalist angefangen. Hat diese Arbeit die anschließende Karriere als Musiker beeinflusst? Wie ist das heute, bist du noch immer als freier Journalist unterwegs oder passt das nicht mehr in den Zeitplan? Vermisst du den Job bzw. könntest du dir vorstellen, komplett zu den Wurzeln zurückzukehren, wenn es irgendwann mit der Musik mal nicht mehr so gut laufen sollte?

Ich habe als freier Journalist für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet und später auch für MTV. Da mein Fachgebiet Musik war, habe ich mich viel damit beschäftigt und unterschiedliche Spielrichtungen gesehen. In der Zeit habe ich gelernt eine gewisse Dogmatik abzulegen, die weder als Musiker noch als Journalist hilfreich ist. Insofern hat mich das schon nachhaltig beeinflusst. Meine letzte journalistische Arbeit ist gute 10 Jahre her, seitdem habe ich keine Zeit mehr gefunden in dieser Richtung nochmal aktiv zu werden. Theoretisch wäre es aber möglich den Faden wiederaufzunehmen.

Früher hast du hauptsächlich in Clubs aufgelegt. Hat sich mit dem Übergang zu Konzerten dein Publikum geändert?

Ja, das Publikum hat sich geändert, zum Positiven bezüglich der Breite des Publikums. Ein Club hat auch immer eine abschirmende Natur, auf den Konzerten hingegen kommen auch Leute, die eher nicht in Clubs gehen würden und werden eingemeindet. Das hat eine verbindende Qualität und macht Spaß.

Konzerte, Touren, Studioarbeit, das klingt insgesamt nach viel Stress. Wie lässt sich das bewältigen? Kannst du zwischendurch auch mal komplett abschalten?

Es gibt natürlich immer viel zu tun, jeden Tag steht was an. Da das Ganze aber sehr abwechslungsreich ist, kehrt kein ermüdender Trott ein und bleibt interessant. Außerdem wächst man auch mit seinen Aufgaben. Da bei mir der Erfolg und damit der steigende Arbeitsaufwand in kontinuierlichen Schritten kam, konnte ich immer ganz gut haushalten. Um Abzuschalten reicht mir praktisch schon ein terminfreier Nachmittag.

Im April trittst du in der Rockhal in Luxemburg auf. Erinnerst du dich bei den ganzen Auftritten noch an einzelne Events, zum Beispiel an deinen letzten Auftritt dort 2013?

Na klar erinnere ich mich an einzelne Events wie 2013 in Luxemburg. Es stimmt, dass über das Jahr einiges an Auftritten zusammenkommt. Natürlich erinnert man sich nicht mehr an alle Details, da kann einem schon mal etwas abhandenkommen. Die Shows an sich habe ich aber in aller Regel noch im Gedächtnis, wenn mich jemand nach einer Speziellen fragt.



Vielen Dank für das Gespräch und bis zum Konzert am 07. April in Luxemburg!



Für das Konzert gibt es noch Tickets im Vorverkauf für 30,00 Euro zzgl. Gebühr.