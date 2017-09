Irish Punk in Luxemburg

Page Content

​Knapp zwei Monate nach den Dropkick Murphys kam jetzt Flogging Molly nach Luxemburg und verwandelte das den Atelier in eine große irische Tanzparty. Eröffnen durfte den Abend die Berliner Band Val Sinestra, die mit treibendem Hardcore-Punk die erste Bewegung in die Menge brachte, wobei sich die geöffnete Galerie erstaunlich unbeeindruckt und unbewegt zeigte. Dabei konnte die junge Band bei ihrem ersten Auftritt in Luxemburg durchaus zeigen, dass sie was drauf hat und sich live in den letzten Jahren einen guten Ruf erspielen konnte. Dabei spielten sie mit Ersatzmann am Mikro: Eric von Kann Karate, ebenfalls aus Berlin, sprang für den verhinderten Chris ein, der aus persönlichen Gründen nicht an der Tour teilnehmen konnte.



Gegen 21 Uhr betrat dann die Band des Abends die Bühne. Mit Guinness aus Dosen und einem gut gelaunten Dave King ging es mit Pogo und Hüpfen direkt gut los und sollte auch die nächsten anderthalb Stunden nicht mehr aufhören. Neben den großen Hits wie Drunken Lullabies oder Swagger erklang auch mal ein ruhigerer Song zum kurzfristigen Verschnaufen wie If I Ever Leave This World Alive sowie selten gespielte Songs wie Tobacco Island. Dabei wurde relativ viel altes Material gespielt, eingestreut wurden allerdings auch Songs vom aktuellen Album Life Is Good, so etwa als Zugabe Crushed oder direkt zur Eröffnung The Hand Of John L. Sullivan.



Flogging Molly lieferte ab, was von ihnen erwartet wurde und das Luxemburger Publikum dankte es mit viel Bewegungsfreude.