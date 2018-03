"Die Menschen machen es wertvoll"

Page Content

Daten Tour N.​ 3​:

10/04 - Hannover, Musikzentrum (D)

11/04 - Essen, Zeche Carl (D)

12&13/04 - Cologne, Gebäude 9 (D) - SOLD OUT

14/04 - Eindhoven, Naked Songs (NL)

16/04 - Brighton, Hope & Ruin (UK)

17/04 - London, Sebright Arms (UK)

18/04 - Paris, Le Pop Up (FR)

20/04 - Aachen, Musikbunker (D)

21/04 - Offenbach, Hafen 2 (D)

22/04 - Trier, Mergener Hof (D) - UPGRADE

24/04 - Ludwigsburg, Scala (D)

25/04 - Monthey, Pont Rouge (CH)

26/04 - Milano, Magnolia (IT)

28/04 - Zurich, Plaza (CH)

29/04 Munich, Freiheiz - SOLD OUT​





01/05 - Vienna, Flex (Saal) (AT) - UPGRADE

02/05 - Nuernberg, Z-Bau (D) - SOLD OUT

03/05 - Leipzig, UT Connewitz (D)

12/05 - Bremen, Lagerhaus (D)

13/05 - Copenhagen, Vega Ideal Bar (DK)

14/05 - Hamburg, Mojo (D) - UPGRADE

15/05 - Rostock, Stadtpalast (D)

17/05 - Jena, Kassablanca (D)

18/05 - Berlin, Festsaal Kreuzberg (D)



Im Studio hatten wir jedenfalls viel Spaß. Das ist auch mit der Hauptgrund, weswegen ich Musik mache: um Sachen aufzunehmen und die Ideen in einer Platte umzusetzen. Das ist quasi das Herz von allem. Es hat auch ziemlich lange gedauert. Meinetwegen könnte es gerne noch weitergehen, aber wir müssen ja auch irgendwann einmal fertig werden. Die Songs sind allerdings alle aufgenommen, wir kommen jetzt in die Phase, in der abgemischt wird. Vor der Tour kommt vermutlich ein neuer Song raus und irgendwann folgt dann auch das Album.Ja, gerade bereiten wir bei den Proben das Set vor und etwa die Hälfte besteht aus neuen Songs. Wir probieren also viel aus und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Allerdings kann man ja so viel auch nicht mehr dran drehen, die Songs sind ja schon fertig. Entweder floppt es also oder die Sachen zünden.Ja, das stimmt. Zum Glück.An sich lief alles sehr schnell, wenn ich das subjektiv betrachte. Da so viel Neues immer wieder kommt und jeder Tag mit vielen Aufgaben vollgepackt ist, sind die drei Jahre scheinbar an mir vorbeigerauscht. Da verschwimmt manches auch ein wenig.Der wichtigste Schritt war aber vermutlich, die ersten Songs aufzunehmen, in die SoundCloud zu stellen und diese an Freunde zu schicken, auch mit der Bitte, dass die sie wiederum weiterleiten. Dadurch bin ich zum Beispiel auch an die Leute gekommen, die inzwischen in meiner Band spielen.Einfach durch den Wunsch, Gitarre zu spielen. Ich war ein riesiger Beatles-Fan.Es gibt wirklich viele, die es sich auch kaum lohnt, zu nennen, weil die meisten anderen Musiker wohl die gleichen Vorbilder nennen. Aber wenn ich gefragt werde, welche Band ich wohl bis ans Ende meines Lebens hören werde, dann bleibe ich definitiv bei den Beatles.So richtig stört es mich nicht. Ich denke mir oft, dass es vielleicht genau anders herum gekommen wäre, wenn ich zwei Jahre eher angefangen hätte. Dann würde jeder AnnenMayKantereit vielleicht mit Fil Bo Riva vergleichen. In anderen Ländern wie Frankreich oder Italien werden wir mit anderen Musikern verglichen. Aber Menschen versuchen eben Vergleiche zu finden, um auch darüber kommunizieren zu können und ein Gesprächsthema zu finden. Insofern ist das vollkommen in Ordnung für mich.So eine Mischung aus beidem. Der Ausgleich macht es eben aus. Bei den eigenen Konzerten kommen die Leute ja nur wegen einer Band, maximal auch noch für die Vorband. Und bei Festivals ist es entspannter, weil man da auch nicht so auffällt. Da kann man auch ganz locker mal andere Musiker anschauen und selbst nochmal zum Zuschauer werden, das mag ich eigentlich sehr. Daher präferiere ich keines von beiden.Nein, irgendwie nicht. Wir sind ja selbst noch in der Phase, in der wir mit dem Album und den Proben noch ziemlich kämpfen müssen, damit das auch live so rüberkommt wie mit der Platte. Da steckt über ein Jahr Arbeit drin und für die Proben für die Tour hatten wir gar nicht mehr so viel Zeit. Daher gibt’s auch irgendwie keine Kriterien, die ein perfektes Konzert ausmachen würden.Einfach gesagt muss man die wenigen Songs, die man hat – denn normalerweise schreibt man am Anfang hundert schlechte Lieder und drei gute – auswählen und auf eine überzeugende Art und Weise präsentieren. Wenn man immer alles auf morgen schiebt, dann hat man einfach Angst davor, mit dem eigenen Material an die Öffentlichkeit zu treten. Aber dieser Schritt ist halt der wichtigste. Man muss rausgehen damit, hinter dem stehen, was man machen möchte und auch viel Energie und Mut reinstecken.Ehrlich gesagt, nein. Wenn wir auf Tour sind, sind wir jeden Tag in einer anderen Stadt und haben meist auch gar keine Zeit uns irgendwas anzusehen. Das Publikum ist zwar in jeder Stadt unterschiedlich, aber die Leute, die zu uns kommen, wollen sich einen schönen Abend machen. Und die Menschen an sich sind es eben, die jedes Konzert wertvollen machen.