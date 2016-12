Page Content

​Die dritte Bandwelle beim Southside bringt vor allem kräftig Bewegung in den Mittelbau. Von tanzbar über Hip-Hop bis Metal ist alles dabei. Insgesamt bringt die neue Ankündigung 36 neue Bands auf dem Festivalplakate unter. Mit dabei sind zum Beispiel die Südafrikaner von Die Antwoord. Die Rap-Rave-Kombo hat schon 2015 beim Southside für einen kräftigen und akuten Tanzmuskelkater gesorgt. Umso besser, dass die Band in diesem Jahr erneut am Start ist und die 2016 erschienene Platte "Mount Ninji and Da Nice Time Kid" mitbringt. Ebenfalls dabei sind die Pop-Rocker von Mando Diao. Mit "Down in the Past" und "Dance with Somebody" wurden die Schweden weltberühmt. Mit den neuen Platten schlugen sie musikalisch neue Wege ein. Nachdem die letzte Platte "Ælita" 2014 erschien, ist baldigst mit neuer Musik zu rechnen. Und auch die Amerikaner von Jimmy Eat World finden den Weg nach Neuhausen ob Eck. "The Middle" ist jedem Mit-Zwanziger von heute ein Begriff. Die Band, die grade erst eine ausgedehnte Welttournee hinter sich hat, bringt ebenfalls ein neues Album mit, was auf den Namen "Integrity Blues" hört. Etwas mehr Back to the Roots, rockiger als die letzten Platten und nach wie vor mit ganz viel Charme. Jimmy Eat World machen weiterhin Spaß, auch wenn einige Spaßvögel bis heute behaupten, dass Emo-Rock tot ist. Die weiteren Bestätigungen:

Imagine Dragons, Alt-J, Rancid, SDP, Gogol Bordello, Bilderbuch, Milky Chance, Kontra K, 257ers, Danko Jones, Xavier Rudd, Callejon, SSIO, Archive, Frittenbude, OK Kid, Seasick Steve, Heisskalt, Me First & The Gimme Gimme, Die Kassierer (!!!), Antilopen Gang, Neonschwarz, SXTN, Disco Ensemble, The King Blues, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Skinny Lister, Highly Suspect, Alex Mofa Gang, K. Flay, Pictures, Drunken Masters.

Auch das in Bonn ansässige Green Juice Festival, welches im Jahr 2017 am 18. und 19. August sogar zehnjähriges Jubiläum feiert, hat den Nikolaus-Tag genutzt und erste Bands veröffentlicht. Krachboom, der bärtige Mann hat sogar die beiden Headliner aus dem Sack geholt: Mit Royal Republic (Foto) und Madsen hat das gemütliche Festival vermutlich zwei der beliebtesten Festivalbands Deutschlands aufs Tableau gebracht. Und auch die veröffentlichten Co-Headliner bleiben krachend! Adam Angst und die schwäbischen Pop-Punker von Itchy Poopzkid sind mit am Start. Aber Hallo? Aber Hallo! Allein diese vier Namen versprechen einen gepflegten Abriss mit anschließendem Wiederaufbau, nur um das ganze Ding nochmal, wider allen Regeln, abzureißen. Freunde, das wird gut. Übrigens: Anlässlich des Jubiläums haben sich die Macher etwas tolles einfallen lassen, um zurück zu schauen, aber auch einen Blick in die Zukunft des Festivals zu werfen. in der Green Juice Reportage (siehe Video) haben die Veranstalter in gut 10 Minuten zusammengefasst, warum, wieso, weshalb. Sehenswert!

Die Festivalsaison kommt. Die Bestätigungen sind in vollem Gange. Rock am Ring ist wieder zuhause. So darf es gerne weiter gehen!