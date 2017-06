Page Content

Der Moment, als Elton John "Candle in the Wind" anstimmt, der Song, mit der er ein Bild produziert hat, an das sich viele bis heute erinnern. Es war 1997, als der Brite es umtextete und es bei der Beerdigung seiner Freundin Diana, Prinzessin von Wales, vortrug. Die ursprüngliche Version des Liedes entstand bereits 1974, war eigentlich Marilyn Monroe gewidmet und ist die, die John bei den Konzerten heute aufführt. Auch an diesem Abend im d'Coque ist das der Moment, bei dem viele bewegt sind am Ende eines fast zweieinhalbstündigen Konzertabends, der zeigte wie sehr Elton John heute noch musikalisch relevant ist.



Sicher, Elton John lässt niemanden in Zweifel, dass er im Mittelpunkt steht. Immer wieder steht der 1,72 m große Brite auf und tritt an den Bühnenrand, lässt sich von den Standing Ovations feiern. Immer wieder brandet großer Applaus in der fast ausverkauften Halle auf. Selbst zwischen den Songs, die die starke Elton John Band vorträgt. Es ist eine Feierlichkeit eines musikalischen Genies, mit dem Hang zur Exzentrik. Schillernd ist das Outfit des Protagonisten am Piano definitiv. Mit einem schwarzes Jackett, mit rotem Glitzerbesatz und einer, für Elton John Verhältnisse fast schon zurückhaltenden, Sonnenbrille, überstrahlt der 70-Jährige alle.



Noch schillernder und größer als er selbst zeigt sich nur Johns musikalisches Talent. Die Finger fliegen mit einer Selbstsicherheit und Präzision über das Piano, als wären sie nach wie vor Anfang 20. Seine Stimme ist konstant, gewaltig und hallt von den Wänden der Sporthalle wider. Der Sänger und Pianist kommt mit wenig Kommunikation zum Publikum aus. Nur beim Song "I want love" wird er konkret und widmet ihn den Opfern der Terroranschläge in jüngster Vergangenheit.

Liebe. Ein Stichwort, dass in der Musik von Elton John ein immer wiederkehrendes Motto ist. Liebe zur Musik, Liebe zu den Menschen. Liebe auch zu den Fans, die am Ende noch Autogramme bekommen, die der Sir direkt von der Bühne aus gibt und dabei ausladende und fast schon gönnerhafte Gesten zeigt. Dennoch: Elton John ist auf der Bühne ein Virtuose, der es perfekt beherrscht Pop-Musik musikalische Relevanz und Nachhall zu geben.



Hall ist eines der Stichworte, an das man leider auch denken muss, an diesem Abend. Die Musik ist sehr laut und hallt von den Wänden der Sporthalle wider. Die Akustik ist leider nicht optimal und wird damit dem Maestro auf der Bühne nicht gerecht. Und dennoch feiert das Publikum am Ende vor allem die rockigeren und bluesigeren Stücke, die John ebenfalls in seinem Repertoire und in seiner Setlist hat. Ein Abend, an den man sich gerne erinnern dürfte, auch wenn die Ohren noch bis heute nicht nur aus guten Gründen nachklingen.