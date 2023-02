ProLeague eFootball Masters in Trier

Page Content

​Bald finden die ProLeague eFootball Masters – Trier statt, ein einzigartiges Event für zukunftsorientierte Sportvereine aus der Region. In diesem Turnier wird ein innovativer Ansatz des virtuellen Sports umgesetzt. Im FIFA Pro Clubs Modus spielen in beiden Mannschaften bis zu elf Spieler gegeneinander, wodurch Mannschaftssport im digitalen Umfeld möglich wird. Die Spiele werden kostenfrei online und in Echtzeit übertragen. Aktuell sind noch Startplätze verfügbar. ​





In der Master-Series geht es darum, den eFootball als Mannschaftssport zu erleben und die Vereine virtuell zu repräsentieren. Daher müssen siech Team nicht aus einer einzelnen Herren- oder Jugendmannschaft zusammensetzen. Viel eher kann das Masters einen Anlass schaffen, mannschaftsübergreifend zu planen. Es dürfen Personen teilnehmen, die sich mit dem Verein verbunden fühlen, ohne dass sie aktive Sportler sind. Ehrenamtliche, Eltern und Geschwister können sich das virtuelle Trikot überstreifen und an der Konsole ihr Bestes geben. Auch Vorerfahrungen im Pro Clubs Modus werden nicht benötigt, sodass eurer Teilnahme eigentlich nichts mehr im Wege steht.





Genauere Informationen gibt es hier.





Text, Bild und Infos: esportmanager.com