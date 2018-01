Die Kraft der Sprache

Page Content

Um das Geborgene Land, in dem Menschen, Zauberer und Elben in Frieden leben, vor den üblen Geschöpfen der Finsternis zu schützen, bewachen die Zwerge seit jeher den Steinernen Torweg. Doch eines Tages fällt diese Bastion und blutrünstige Orks und Oger dringen in das Land ein, um alles niederzumetzeln. Mit ihnen kommen auch die Albae - grausige Wesen voll finsterer Magie. Wer durch ihre Hand stirbt, ersteht als untoter Sklave des Bösen wieder auf. Inmitten dieser unsicheren Zeiten begibt sich der Zwerg Tungdil auf Geheiß des mächtigen Magiers Lot-Ionan auf einen Botengang und gerät in ein schicksalhaftes Abenteuer, findet treue Gefährten und auch die Liebe. Doch vor allem kann dieses entweder mit seinem Tod enden oder er wird zum größten Helden aller Zwerge!

Bereits 2003 erschien der erste Teil des Fantasy-Epos von Markus Heitz rund um Tungdil und seine Abenteuer. Seitdem wurde der Roman in viele Sprachen übersetzt und ist international erfolgreich. Johannes Steck durfte schließlich die Hörbuch-Version der Saga einsprechen und kam damit erstmals mit der Fantasy-Thematik in Kontakt. Die Live-Show entstand dann eher durch Zufall, wie der Sprecher, Schauspieler und Produzent berichtet: "Einige Zeit, nachdem ich Die Zwerge als Hörbuch eingesprochen hatte, sah ich durch Zufall die Band Corvus Corax auf einem Mittelalter-Fest. Direkt dachte ich mir 'Das wär doch was, mit denen kann ich mir vorstellen eine außergewöhnliche Show auf die Beine zu stellen'. Und nachdem ich sie gefragt hatte und mit Alexander May einen passenden Regisseur gefunden hatte, konnten wir unser Projekt starten." Doch was genau kann man sich unter diesem vorstellen? "Es gibt viel Musik und wir wollen die Menschen in eine andere Welt entführen - all das mit der Kraft der Sprache und der Fantasie des Publikums. Die Klänge, die Corvus Corax mit ihren zum Großteil riesigen, archaischen und selbstgebauten Instrumenten erzeugen, bilden die perfekte Grundlage für die Geschichte an sich. Ich selbst fungiere als Erzähler und spiele die einzelnen Charaktere mit unterschiedlichen Stimmen - auch die Frauen! Ganz wichtig bei der Show ist uns jedoch, dass wir kein billiges Plastikmusical abliefern. Der Zuschauer darf hier noch seine Vorstellungskraft animieren und sich selbst ein Bild der Figuren machen", so stellt Steck die Live-Show vor. Natürlich ist es nicht möglich, alles auf der Bühne unterzubringen. Das Buch selbst würde vorgelesen 20 Stunden dauern, das Hörbuch ist bereits auf gut die Hälfte gekürzt. Um jetzt keine simple Nacherzählung daraus zu machen, denn in zwei Stunden Show kann man unmöglich alles unterbringen, hat man die stärksten und besten Stellen an Abenteuer, Liebe, Witz und Grauen herausgesucht und zu einer Geschichte kulminiert.

Warum jedoch trägt die Show den Titel "allerletzte Show"? Auch darauf hat Johannes Steck eine Antwort: "Die "letzte Show" haben wir eigentlich schon in Düsseldorf gespielt und das wäre eigentlich der Abschluss gewesen. Doch sehr kurzfristig wurde uns nun die Möglichkeit gegeben noch einmal in Trier aufzutreten. Da ich selbst von hier komme - bis zu meinem 17. Lebensjahr bin ich in dieser Stadt aufgewachsen - und auch der Regisseur Alexander May stammt ja aus Konz, sahen wir es als gute Gelegenheit an, hier noch ein allerletztes Mal Die Zwerge live auf die Bühne zu bringen. Dann wars das aber wirklich und wir starten mit unserer neuen Show Der Fluch des Drachen."

Einige Tickets für die Show am 6. Januar 2018 im Theater Trier sind noch für 40 Euro beziehungsweise ermäßigt 25 Euro verfügbar.