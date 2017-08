Page Content

​Nora Ruckstuhl kümmert sich zu Hause um die Männer: Ihr Ehemann Hans, die gemeinsamen beiden Söhne und der Schwiegervater werden von der Hausfrau in dem kleinen Schweizer Dorf umsorgt. Wie viele andere Geschlechtsgenossinnen steht sie am Herd, kümmert sich um die Kindererziehung und den Haushalt. Arbeiten würde sie gerne, darf es aber nicht. Ihr Mann verbietet es ihr mit fadenscheinigen Argumenten, aber mit dem Gesetz im Rücken. Man vermutet fast, mindestens mal hundert Jahre in die Vergangenheit gereist zu sein, doch solche Umstände sind in der Schweiz Anfang der 1970er Jahre ganz normal. Frauen haben kein Stimmrecht in dem demokratischen Staat und viele Rechte geben sie mit der Heirat an den Ehemann ab. Nora will dies nicht weiter ertragen und beginnt innerhalb der Gemeinde für die Gleichberechtigung der Frau und auch für das Frauenwahlrecht zu werben, über das landesweit die Männer abstimmen sollen. Dabei findet sie sowohl Verbündete, aber auch hartnäckigen Widerstand.



Die FAZ schreibt über den Film: "Es gehört zu den Stärken dieses Films von Petra Volpe, dass er nicht über große Gesten erzählt – was die Schauspieler wunderbar zurückgenommen mittragen. Und es passt zum Thema, denn die absurd späte Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz war das Ergebnis vieler kleiner Schritte." In der Welt heißt es, die Entwicklung der Protagonistin habe Scherz, Satire, Ironie und sogar tiefere Bedeutung. Des Weiteren meint die Badische Zeitung: "Der Verweis auf die Anti-Suffragetten gehört zu den interessantesten Aspekten des Films, weil sich gerade in der offensiven Unterwerfung dieser gebildeten und privilegierten Frau die patriarchale Erstarrung am deutlichsten widerspiegelt."



