​Die Musik der Deftones ist besonders. Zum Einen ist sie treibend, geht unheimlich nach vorne. Mit viel Bass, viel Energie, vielen gesungenen Parts und damit unfassbar melodisch, aber auch mit harten, geshouteten Teilen, die zum Moshen und Mitschreien einladen. Zum Anderen ist die Musik auf ihre Art hypnotisch. Sie umfängt den gesamten Saal und lässt die Zuschauer nicht mehr los. Diese Mischung ist relativ einzigartig. Die Deftones beherrschen es perfekt.



Der Opener Korea vom berühmten Album "White Pony" ist dafür ein guter Beweis. Unfassbar harte Beats und treibende Gitarrenlinien, gemixt mit einem hypnotischen, langgezogenen Gesang von Sänger Chino Moreno. Die Musik wird dadurch zwar einerseits vielseitiger, gleichzeitig aber auch wesentlich schwieriger zu greifen. Es baut eine unsichtbare, aber gefühlte, Barriere zwischen Publikum und Band auf. Spürbar wird es vor allem dadurch, dass der eine Teil des Publikums tranceartig schwelgt, wiederum andere komplett abgehen. Ausdruck dieses Zwiespalts ist derweil auch Moreno selbst, der mal komplett nach vorne geht und ins Publikum springt, dann aber im nächsten Moment fast schon Schutz im Bühnenbild sucht und sich zum Schlagzeug zurück zieht. Es ist einfach ein wahres Fest diesem Treiben zuzuschauen.



Besonders stark sind die Momente bei vermeintlich ruhigeren Songs. Kurz vor den Zugaben stimmt die Band die Songs Digital Bath und Change an, doch das Publikum ist energetisiert und man spürt fast schon ein Knistern. Die Menschen vor der Bühne und auf der Bühne sind bereit ihre Energie zu entladen. Ausdruck davon wird dann das Tollhaus Rockhal, als die Deftones den vielleicht berühmtesten Song My Own Summer (Shove it) vom Album "Around The Fur" anstimmen. Energie entlädt sich, einzelne springen den gesamten Song durch. Andere tanzen, viele schreien es aus sich heraus. Die Lichtshow, die an diesem Abend in der Rockhal wirklich gut ist, tut ihres dazu.



Mit zwei Zugaben geht dieser wahrlich hypnotisierende Abend zu Ende, der vielleicht für das Preissegment zu wenig Event bietet, aber vor allem musikalisch ein Feuerwerk zündet, was das Manko der Reizunterflutung etwas auszugleichen vermag. Bei den Deftones geht es um die Musik. Wenig Zwischenansagen, keine Special-Effects, doch dafür eine ganze Menge Energie. Musikliebhaber und Deftones-Fans hatten an diesem Abend jedenfalls alles, was sie brauchen.