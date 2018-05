Oopsie Poopsie

Während die Beiden versuchen inmitten der schlimmsten Mutanten zu überleben, bricht der Cyborg-Soldat Cable (Josh Brolin) in das Gefängnis ein. Er ist aus der Zukunft gereist um den Tod seiner Familie zu verhindern, indem er Russell tötet. Denn in der Zukunft entwickelte sich der junge Mutant, nach seiner Rache an dem Schulleiter, in einen bestialischen Bösewicht. Deadpool versucht daraufhin sowohl Cable an dem Mord an Russell zu hindern, als auch Russells Versuch sich am Schulleiter zu rächen. Dafür organisiert Deadpool über eine Kontaktanzeige eine neue Superheldentruppe, die X-Force, und stellt sich den kommenden Herausforderungen. Kann die düstere Zukunft verhindert werden?​​





Die Möglichkeit über eine Fortsetzung des Deadpool-Films war bereits 2015 im Gespräch und wurde, noch vor der eigentlichen Veröffentlichung des ersten Teils, Anfang 2016 bestätigt. Das Filmteam hat sich seitdem aufgrund von kreativen Differenzen mit Hauptdarsteller und Mitproduzent Ryan Reynolds verändert, sodass nun David Leich Regie führte (John Wick, Atomic Blonde) und Tyler Bates (Sucker Punch, Atomic Blonde, Guardians oft he Galaxy 1. u.2.) für die Musik verantwortlich war. Nachdem der enorme Erfolg des ersten Teils viele Kritiker überraschte, wartet die Fangemeinde gespannt auf die Fortsetzung des Anti-Helden Epos. Erwartet wird ein blutiger Actionfilm mit provokantem, zuweilen grenzwertigem Humor und einer Menge Popkulturreferenzen, die das eigene Superhelden-Genre seziert. Vor allem die Actionszenen werden dabei in der deutschsprachigen Kritik hervorgehoben, die aufgrund des neuen Regisseurs an Qualität zugenommen haben. Antje Wessels schreibt auf Filmstars.de dazu: ​"Die sehr stilsicher inszenierte Actioncomedy „Deadpool 2“ ist eine typische Fortsetzung, deren Macher sich ganz auf die Erfolgsformel des Vorgängers verlassen. Das überrascht nicht mehr, ist aber über weite Strecken immer noch sehr komisch und sehenswert."



Das Broadway zeigt Deadpool ausschließlich in der englischen Original Version.

​Foto: 20th Century Fox