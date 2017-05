Page Content

Backstreet Boys, Spice Girls und noch viele mehr. Die 90er sind musikalisch ein Jahrzehnt für sich. Und nicht nur deshalb ist die 90er Party im Club Toni legendär. Dank DJ Carnage23 kann man sich für ein paar Stunden nochmal richtig jung fühlen. Ab gehts auf die Tanzfläche und: "Iiiii tell you what i want, what i really, really want".



Weil der Club Toni und hunderttausend.de ganz genau wissen, was du willst, kannst du nun freien Eintritt zur Party gewinnen. Und nicht nur das. Der Hauptpreis besteht aus freiem Eintritt für zwei Personen und ein Wodka-Bull-Boat aufs Haus. Der zweite Preis ist einmal zwei Tickets um vor der Sommerpause nochmal richtig zu 90er-Musik abzufeiern. Yes.



Was muss man tun, um die Preise zu gewinnen? Postet ein Selfie von euch im 90er Jahre Party in die Facebook-Veranstaltung des Club Toni zur 90er Party. Die Bilder mit den meisten Likes gewinnen. So einfach ist.



Der Club Toni und hunderttausend.de wünschen euch viel Erfolg und freuen sich auf viele kreative Fotos von euch.