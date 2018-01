Anna gesucht!

Page Content

​Mit Disney in Concert: Die Eiskönigin – Völlig unverfroren kommt einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten am 24. Februar 2018 erstmals nach Luxemburg in die Rockhal in Esch-sur-Alzette. Unter der Leitung des international renommierten und preisgekrönten Dirigenten, Arrangeurs und Disney-Experten Gottfried Rabl bringt das Deutsche Filmorchester Babelsberg die ergreifende Musik mit dem Vocalconsort Berlin und den Gesangssolisten Dorothea Baumann (Anna), Nazide Aylin (Elsa), Milan van Waardenburg (Olaf/Kristoff) und Veit Schäfermeier (Hans) live zur Aufführung – während auf einer Großleinwand der Film in deutscher Sprache zu sehen ist. Dieses spektakuläre Konzerterlebnis kann für einige kleine Fans des Disney-Filmhits zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.



Denn Disney hat in Kooperation mit der Rockhal am Samstag, den 3. Februar 2018, von 11 bis 16 Uhr zum großen Gesangs-Casting im „ Floor“ der Rockhal in Esch-sur-Alzette aufgerufen.



Gesucht werden talentierte Nachwuchs-Sängerinnen für die Rolle der „kleinen Anna“ im Alter von 6 bis 12 Jahren. Eine Fachjury wird ein Mädchen auswählen, das dann die erste Strophe des Songs „Willst du einen Schneemann bauen?“ (in deutscher Sprache) live in der Rockhal am 24. Februar um 18 Uhr performen darf. Die Casting-Plätze sind begrenzt: Eine Teilnahme ist nur mit Vorab-Anmeldung unter www.frozencasting.rtl.lu garantiert. Dort finden sich alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen. Die Anmeldefrist endet am 29.1.2018.

Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 55,20 Euro zuzüglich Gebühr. Es gibt Ermäßigungen für Menschen mit Behinderung und Rabatt-Aktionen für Gruppen.