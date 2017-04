Page Content

​Wer kennt das nicht. Ein fauler Sonntag auf der Couch. Gestern war die Feier gut und das letzte Bier vermutlich schlecht. Frische Luft wird zur ätzenden Säure und andere Menschen zur persönlichen Zombie-Apokalypse. Doch eines lässt sich nicht verhindern: Der Hunger. Dieser verdammte Hunger. So ein großer Hunger…

Doch Rettung naht - in Form der allseits bekannten Burrito-Bros aus der Fahrstraße. Denn ab dem 17. Mai kann nun von mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr feinste Mexikanische Küche nach Hause bestellt werden. Doch das ist noch längst nicht alles: „Am Ende wollen wir dafür sorgen, dass spontane Partys mit Essen und Trinken versorgt werden. Wir liefern also auch Bier und Softdrinks von Fritz flaschen- und kistenweise und dazu bestes Essen, wie man es von uns kennt“, erklärt Padgett. So soll also jede noch so spontane Zusammenkunft zum besten Abend überhaupt werden können. Von einer neuen Genuss-Basis in Trier-Süd aus werden die Speisen zubereitet und nach Hause geliefert, so der Plan der beiden Gastronomen. Auch Abholung wird dort möglich sein, um das Essen auf dem Nach-Hause-Weg schnell mitzunehmen.

Die verfügbare Speisekarte wird an die Lieferbedingungen angepasst. Dirk Padgett dazu: „Wir wollen Street-Food in bester Qualität an die Frau und den Mann bringen. Deshalb haben wir uns neben Dingen von der Standard-Karte auch exklusive Gerichte nur für den Lieferservice ausgedacht.“ Doch man hat auch weiterhin Gründe, um ins Restaurant zu gehen. Die berühmten und beliebten Monatsangebote werden ausschließlich in der Fahrstraße angeboten. Neben der Auswahl der Mahlzeiten, können die Hungrigen auch das Lieferfahrzeug wählen. Wie ökologisch soll es sein? Die drei Lieferklassen sind: Per Fahrradkurier, mit dem Roller oder mit dem Auto.

Doch 2017 ist nicht nur wegen dieser Neuerung ein wichtiges Jahr: Neben dem neuen Lieferservice haben die Burritos Hermanos in diesem Jahr aber noch was im Petto. Doch dazu bald mehr…