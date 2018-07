On a tuesday night...

Page Content

​​Jeder, der The Gaslight Anthem damals liebte, sollte inzwischen auch von den Solo-Projekten von Sänger und Frontmann Brian Fallon mitbekommen haben. 2015 entschloss sich die Band aus New Jersey eine Pause einzulegen, um sich verstärkt eigener Musik zu widmen. Dass man dabei nicht wirklich ohne einander musizieren mag, merkte man spätestens an den Jungs, die Fallon bei den Konzerten zu seinen Alben Painkillers (2016) und Sleepwalkers (2018) begleiten. Bisher wurde er dabei als Brian Fallon and the Crowes angekündigt. Mit an Bord waren dann Alex Rosamilia von Gaslight und der gute Freund, Techniker und Roadie Ian Perkins, ebenfalls aus dem Umfeld der pausierenden Band. In Luxemburg kam er zusammen mit The Howling Weather auf die Bühne, wie die ihn begleitenden Gruppe jetzt heißt. Ian Perkins ist immer noch mit am Start und schlägt in die Saiten.

Vorab - es war nicht so viel los, wie man hätte erwarten können. Ein Konzert von Brian Fallon kann auch ganz anders aussehen. Da ist es dann voll, heiß und alle bewegen sich und singen lautstark mit. In Luxemburg waren die Reihen doch recht licht, bewegt wurde sich nur ein bisschen. Grund genug für Mr. Fallon die etwas mangelnde Motivation auf den Wochentag zu schieben und immer mal wieder "Tuesday, tuesday" in seinen Bart zu murmeln. Allzu gesprächig war der Amerikaner an diesem Abend übrigens nicht - wer einige Konzerte von Brian Fallon bereits mitbekommen hat, der weiß, dass das schonmal eine Stunde länger dauern kann, weil er einen großen Redebedarf hat. So gab der Sänger eine Kostprobe seines Könnens und spielte bei 17 Songs eine bunte Mischung aus Songs seiner beiden Soloalben, der Horrible Crowes und Molly and the Zombies (wobei die Bands alle irgendwie miteinander verzahnt sind und viele Molly-und Crowes-Songs auch auf den Solo-Platten zu finden sind). Auch von Gaslight Anthem gab es ein "Cover". Handwritten spielte Fallon allein am Piano und gab damit schonmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Tour mit Gaslight Anthem, die anlässlich des zehnten Jubiläums ihres Erfolgsalbums The '59 Sound einige Konzerte spielen, darunter auch exklusiv im Kölner Palladium am 28. und 29. Juli. Karten gibt's dafür leider keine mehr, ein Erlebnis dürfte es allemal werden. ​​