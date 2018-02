Dem Original so nah

Page Content

​Sie spielen Songs wie "Can't Buy Me Love", "Help", "Ticket to Ride" oder "All my Loving" und wenn man die Augen schließt, sieht man sie zum Greifen nah vor sich: "The Beatles". Öffnet man die Augen und schaut auf die Bühne ist zumindest der optische Unterschied nicht zu leugnen. Sie klingen wie die Beatles, tragen die gleichen Klamotten, spielen auf den gleichen Instrumenten und klingen fast genauso wie das Original. The Bootleg Beatles werden also nicht umsonst als die beste Beatles-Tribute -Band der Welt bezeichnet. Mit viel Liebe zum Detail präsentieren die Bootleg Beatles die verschiedenen Stationen der viel zu kurzen Karriere der vier Jungs aus Liverpool. Sie tragen nicht nur die zum Zeitabschnitt passenden Kostüme, sondern unterstützen die Lebhaftigkeit der Show auch mit entsprechenden Zeitdokumenten wie Fotos, Videos und Audios, die auf einer großen Videoleinwand präsentiert werden. Die meist etwas älteren Fans sind absolut textsicher und haben ein leichtes Glänzen in den Augen, als sie sich an die Zeit erinnern in der sie vielleicht die Chance hatten die echten Beatles live zu sehen.