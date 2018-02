"Strong Stuff"

Page Content

hunderttausend.de: Wie kam es dazu, dass die Show entstand und wer hatte damals die Idee dazu?

Brad Henshaw: Tatsächlich blickt der Start der Show auf einen eher bescheidenen Anfang zurück und unterschied sich stark von der intenational tätigen und größten Blues Brothers Produktion mit großem Wiedererkennungswert, die sich heute präsentiert.

Eine erste Idee zu einer kleinen Blues Brothers Show entstand damals im Hinterzimmer des Hare and Hounds Pub in der englischen Küstenstadt Brighton.

Und so fand einmal im Monat eine Blues Brothers Comedy-Show statt, die so bekannt wurde, dass der Veranstaltungsort nicht mehr genug Platz bot für all die Leute, die gerne daran teilgenommen hätten. Ungefähr zu der Zeit wurden der Produzent vom London Theatre, David Pugh und der Bafta-gekrönte Filmregisseur David Leeland auf unsere Show aufmerksam. Gemeinsam haben wir daran gearbeitet und das Stück in eine Theaterproduktion umgewandelt. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Spielt ihr eigentlich originale Arrangements oder greift ihr auf eigene Versionen zurück?

Um ganz ehrlich zu sein, es ist eine Kombination aus beidem. Manchmal müssen wir die Originalsongs während des Auftritts ein wenig abändern, damit sie mit den Dialogen übereinstimmen und die Choreographie unterstützen.

Wie kam es denn dazu, dass eure Show von Dan Aykroyd und Judith Belushi lizensiert wurde?

Schon seit 1993 wurde die Show von Judy Belushi und Dan Aykroyd unterstützt und zugelassen. Dan besuchte die Show als sie gerade sehr erfolgeich für drei Monaten im Londoner West End zu sehen war. Später, im Jahr darauf, gab es nochmal eine Laufzeit von vier Monaten und Judy kam damals vorbei. Gemeinsam haben sowohl Dan als auch Judy zugestimmt, dass die Show unter dem Label “Officially endorsed" durch die Welt touren dürfe.

Hast du denn Dan Aykroyd schonmal persönlich getroffen?

Ja, ich hab ihn damals in Berlin 2004 getroffen, nachdem Dan eine unserer Vorführungen auf einer der vielen Europatourneen besucht hat. Er kam damals Backstage und traf sich mit der Band, unseren wunderbaren Bluettes, den Background-Sängern, und mir. Er erzählte uns Geschichten von früher, wie viel Spaß John Belushi und er selbst mit den Charakteren Jake und Elwood hatten. Außerdem hat er erzählt, dass sie es geschafft hatten, alle Leute bei ihren Tourneen dazu zu bringen, sie nicht mit ihren echten Namen sondern ausschließlich als Jake und Elwood anzusprechen. (lacht)

Wie habt ihr denn die Musiker für die Band ausgewählt?

Die Produktion hat den Ruf nur mit den besten Musikern zusammen zu arbeiten. Es gibt jedes Mal ein Vorspielen, wenn wir nochmal auf Tour gehen und Musiker suchen müssen, die als Kollektiv den besten Sound abliefern. Es ist sehr wichtig, dass die Show als Gesamtkonzept alles beinhaltet, was unser Publikum sehen möchte.

Kommen wir zum Film selbst – wie oft hast du denn Blues Brothers inzwischen schon gesehen?

Zuletzt hab ich den Film um Weihnachten herum gesehen. Es gibt so viele kleine Details und Dinge, die man beim ersten Mal gar nicht bemerkt. Wusstest du zum Beispiel, dass Judy Belushi tatsächlich dreimal im Film auftaucht? Eine Szene werde ich hier mal verraten:

Jake und Elwood besuchen ein Konzert der Murph and the Magic Tones, sie sitzen an einem Tisch und unterhalten sich darüber, wie sie die Band wieder zusammenbringen können. Judy kommt dann als Kellnerin zu den beiden um die Bestellung aufzunehmen.

Und für den Rest sollte man sich einfach selbst den Film nochmal anschauen! (lacht)

Magst du uns deine Lieblingsszene des Films verraten?

Am liebsten mag ich die Verfolgungsjagd, die – nach meinen Informationen – die meisten geschrotteten Autos der Hollywoodgeschichte zeigen.

Als wir für sechs unglaubliche Wochen in Chicago mit der Produktion auftraten, haben wir natürlich viele Drehorte des Films besucht. Damals wurden einige Gebiete für diese Verfolgungsjagd gesperrt. Die fand sehr früh an einem Sonntagmorgen statt, so dass noch nicht viele Leute unterwegs waren – und es war tatsächlich alles real, ohne all die computergenerierten Effekte.

Und dein Lieblingszitat?

Da wäre natürlich der naheliegendste mit “Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben ein Auto, einen vollen Tank, eine halbvolle Schachtel Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Fahren wir!". Aber ich mag auch Elwoods Kommentar zu Jake, als er vorher das Gaspedal des Wohnwagens der “Good 'Ol Boy's" angesprüht hatte, “This is glue, strong stuff".

Hast du denn ein Blues Mobil?

Leider besitze ich selbst kein Blues Mobil, ich fahre Audi. Aber mir wurde erzählt, dass es noch zwei Original-Film-Autos gibt, die sich in Privatbesitz befinden. Angeblich hat der US-amerikanische Comedian und Talkmaster Jay Leno einen davon in seiner Sammlung von Super-Autos. Einige Menschen haben auch Replikate des Autos und ich freue mich immer, wenn sie in der Show auftauchen.

Und was hältst du von dem Sequel Blues Brothers 2000?

Ich persönlich werde immer den 1980er Film für seine Originalität bevorzugen und vor allem für die Tatsache, dass man die tiefe Freundschaft zwischen Dan und John ganz deutlich spüren kann, sie erscheint hier genauso stark wie sie es abseits der Kamera auch wirklich war. Sie waren untrennbare Freunde und werden das auch für immer sein.

Blues Brothers 2000 weist einige hervorragende Musiker vor und hat auch wunderbare Momente, aber ohne die beeindruckende Präsenz von Belushi war klar, dass es niemals wieder das gleiche sein würde, ganz egal wie viele andere Schauspieler versuchen würden, die Lücke zu füllen, die er hinterlassen hat.

Anzug, Krawatte, Hut und Sonnenbrillen – was trägst du denn so privat?

Ab und zu mag ich es durchaus auch privat mal einen Anzug zu tragen, auch bei Partys. Aber ich bevorzuge dann doch eher etwas bequemere Kleidung.​​

Wenn ich als Singer-Songwriter auftrete, kann ich tragen, was ich möchte. Aber der Dresscode für Jake und Elwood ist natürlich immer ein eleganter Anzug, ein weißes Shirt, schwarze Krawatte und schwarzer Hut und natürlich Ray Bans.

